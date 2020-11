H

Des Londoniens ont été aujourd’hui parmi les premiers à se voir offrir un nouveau vaccin Covid alors que les essais du NHS d’un troisième vaccin ont commencé.

Cela s’est produit alors que le nombre de nouveaux cas de coronavirus diagnostiqués dans la capitale a atteint un nouveau sommet au cours du week-end et que le nombre de patients Covid dans les hôpitaux de Londres a atteint son plus haut niveau en six mois.

Il y a eu 15 568 cas à Londres au cours des sept derniers jours, portant le taux à un record de 173,7 pour 100 000 habitants – contre le record précédent de 158,5 jeudi dernier.

Le nombre de Londoniens traités à l’hôpital pour Covid est passé à 1 244, un niveau vu pour la dernière fois le 18 mai. Plus de 200 patients étaient sous ventilateurs.

Les trusts du NHS Barts Health et Imperial College Healthcare ont commencé aujourd’hui à offrir à 800 volontaires le vaccin Janssen.

Environ 400 personnes sont recherchées par chaque fiducie, Barts ayant pour objectif d’en vacciner 32 par jour à partir d’aujourd’hui dans une installation spécialement construite à la bibliothèque de Bethnal Green. Le centre de vaccination impérial se trouve à l’hôpital Charing Cross, à Hammersmith.

Le vaccin Janssen, qui nécessite deux injections à 28 jours d’intervalle, est le troisième des six vaccins Covid du «portefeuille» du gouvernement à entrer dans les essais de stade 3. Au total, 6 000 volontaires à travers le Royaume-Uni pourront participer, sur 30 000 dans le monde.

Le gouvernement a acheté les droits de 30 millions de doses, aux côtés d’autres vaccins tels que le Pfizer jab qui la semaine dernière a été déclaré efficace à plus de 90% dans les essais. Si le vaccin Janssen fonctionne, il pourrait être déployé d’ici l’été.

Le professeur Rupert Pearse, responsable de la recherche et du développement cliniques chez Barts Health, a déclaré au Standard: «Cela a été un engagement très important de la part de la fiducie. Nous sommes tous convaincus que nous voulons que les habitants de l’est de Londres aient la possibilité de participer à ces procès.

«Nous savons que l’opportunité d’accéder à de nouveaux traitements ou à la recherche a tendance à ne pas toujours atteindre les patients qui en ont le plus besoin.»

L’essai a été délibérément mis en place dans un endroit éloigné pour éviter aux volontaires de se rendre à l’hôpital, afin de réduire le risque de propagation du covid pendant le confinement.

Le professeur Pearse a déclaré: «Si les gens s’avèrent ne pas être éligibles pour cet essai, il se peut qu’ils soient éligibles pour le prochain.»

Le Dr Vanessa Apea, «championne clinique» ethnique noire, asiatique et minoritaire au NIHR Clinical Research Network North Thames, a déclaré qu’il était vital de s’assurer que les Londoniens de l’est qui risquaient le plus de mourir ou de tomber gravement malades à cause de Covid soient encouragés à participer.

Elle a déclaré: «Covid affecte tout le monde, mais il affecte plus gravement les personnes appartenant à des groupes raciaux minoritaires.

«Nous sommes vraiment conscients que beaucoup de gens, en particulier des communautés noires, l’inquiétude concernant les études est vraiment compréhensible. À l’échelle mondiale, il existe une longue histoire de recherche médicale contraire à l’éthique. Les gens sont naturellement réticents et se demandent: «Allons-nous être utilisés comme des photos de Guinée?

«Nous sommes conscients qu’il peut y avoir des inquiétudes. Nous essayons d’atténuer cela. Il n’a jamais été aussi important, dans la recherche sur la réponse à une pandémie, de s’assurer que toutes les communautés se sentent activement informées et engagées.

Janssen, qui fait partie de Johnson & Johnson, est la dernière étude au Royaume-Uni, financée conjointement par le groupe de travail sur les vaccins du gouvernement britannique, pour tester l’innocuité et l’efficacité d’un potentiel vaccin Covid-19. Des essais par la société américaine de biotechnologie Novavax et l’Université d’Oxford / AstraZeneca sont actuellement en cours.

Le recrutement dans l’étude Janssen s’achèvera en mars 2021 et l’essai durera 12 mois.

Les experts estiment qu’un seul vaccin ne conviendra probablement pas à tout le monde et que le fait de disposer d’une gamme de vaccins peut éviter les problèmes d’approvisionnement et permettre à plus de personnes d’être vaccinées rapidement.

Le professeur Alan Winston, chercheur principal de l’étude à l’Imperial, a déclaré: «Nous sommes très heureux de mener cette étude dans le nouveau centre de vaccination de l’hôpital de Charing Cross et nous sommes impatients d’accueillir des volontaires du nord-ouest de Londres intéressés à participer à l’étude. . »

Kate Bingham, présidente du groupe de travail gouvernemental sur les vaccins, a déclaré: «De nombreux vaccins sont nécessaires ici au Royaume-Uni et dans le monde pour garantir que nous pouvons fournir un vaccin sûr et efficace à l’ensemble de la population.

«C’est pourquoi le lancement de cet essai visant à établir l’innocuité, l’efficacité et, surtout, la durabilité du vaccin Janssen est si important, et je continuerais d’encourager les gens à s’inscrire et à participer aux essais de vaccins.»

Les personnes souhaitant participer à l’essai Barts Health doivent envoyer un e-mail à: covidresearch.bartshealth@nhs.net. Plus d’informations sur le volontariat pour des études cliniques et des essais de vaccins sont disponibles sur www.nhs.uk/researchcontact