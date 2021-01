Le nombre de patients Covid dans les hôpitaux londoniens a atteint une moyenne de 21 779 sur sept jours le jour de Noël, battant le premier pic de 21 195 le 12 avril.

Dans toute la capitale, le nombre de nouveaux cas pour 100 000 habitants a atteint un record de 902,5, contre 817 il y a une semaine, soit bien plus du double de la moyenne de l’Angleterre, qui est de 400 pour 100 000 habitants.

Sept arrondissements ont connu des augmentations majeures de plus de 25% du nombre hebdomadaire de nouveaux cas. Brent a vu 2 834 cas en une semaine, en hausse de 32%, tandis que Ealing, Barnett, Sutton et Newham ont subi des augmentations de 27%. Les cas de Harrow ont augmenté de 25% et ceux de Hounslow de 26%.

Le plus durement touché pour sa taille est Barking & Dagenham, avec 2 764 nouveaux cas en une semaine, et le taux le plus élevé de nouveaux cas à Londres à 1 298 pour 100 000 habitants.

Redbridge a eu 3 926 cas en une semaine, avec un taux pour 100 000 de 1 286. Sept autres arrondissements ont également enregistré des taux de plus de 1000 pour 100000 habitants, Newham (1205), Enfield (1155), Havering (1122), Bexley (1101), Tower Hamlets (1064) Waltham Forest (1008) et Bromley (1001).

Sept arrondissements ont vu leur décompte hebdomadaire diminuer: Bexley, Hackney (qui comprend la ville de Londres), Havering, Islington, Lambeth, Wandsworth et Hammersmith & Fulham. Havering a enregistré la plus forte baisse, en baisse de 16%, mais sa hausse de 2 912 cas en une semaine était toujours l’une des plus élevées.

(Images de l’association de presse)

La deuxième vague de Londres, qui a été accélérée par la nouvelle variante du virus, augmente plus lentement qu’elle ne l’a fait pendant la période précédant Noël. Les données les plus récentes ont montré une augmentation de 10% au cours de la semaine précédant le 30 décembre, comparativement à un quasi-doublement au cours de la semaine précédant le 20 décembre.

Le 3 janvier, 81 personnes sont décédées à Londres dans les 28 jours suivant un test positif pour Covid-19, portant le nombre de morts dans la capitale à au moins 8692. Au cours des sept derniers jours, quelque 463 décès ont été enregistrés.

Voici le décompte des nouveaux cas pour chaque arrondissement de Londres au cours de la semaine complète la plus récente pour laquelle des données complètes sont disponibles, se terminant le 29 décembre.

Barking et Dagenham: 2 764 (+ 13,5%). Cas pour 100 000 habitants: 1 298 (contre 1 143 la semaine précédente).

Barnet: 3 694 (en hausse de 27%). Cas pour 100 000 habitants sur sept jours: 933 (contre 735 en une semaine).

Bexley: 2733 (en baisse de 4,2%). Cas pour 100 000 habitants sur sept jours: 1 100 (contre 1 149 en une semaine).

Brent: 2 834 (+ 32%). Cas pour 100 000 habitants sur sept jours: 859 (contre 651 en une semaine).

Bromley: 3327 (+ 10%). Cas pour 100 000 habitants sur sept jours: 1 001 (contre 907 en une semaine).

Camden: 1 630 (en hausse de 16%). Cas pour 100 000 habitants sur sept jours: 603 (contre 520 en une semaine).

Croydon: 3465 (+ 11%). Cas pour 100 000 habitants pendant sept jours: 896.

Ealing: 2677 (en hausse de 27%). Cas pour 100 000 habitants pendant sept jours: 783.

Enfield: 3854 (en hausse de 19%). Cas pour 100 000 habitants pendant sept jours: 1 154.

Greenwich: 2659 (en hausse de 19%). Cas pour 100 000 habitants pendant sept jours: 826.

Hackney et la ville de Londres: 2403 (en baisse de 2,8%). Cas pour 100 000 habitants: x (contre x en une semaine).

Hammersmith et Fulham: 1176 (en baisse de 3,1%). Cas pour 100 000 habitants pendant sept jours: 635.

Haringey: 2581 (en hausse de 14%). Cas pour 100 000 habitants pendant sept jours: 961.

Herse: 2230 (en hausse de 25%). Cas pour 100 000 habitants pendant sept jours: 888.

Havering: 2912 (en baisse de 16,2%). Cas pour 100 000 habitants pendant sept jours: 1 122

Hillingdon: 2703 (en hausse de 21%). Cas pour 100 000 habitants sur sept jours: 880

Hounslow: 2459, (en hausse de 26%). Cas pour 100 000 habitants pendant sept jours: 905).

Islington: 1670 (en baisse de 0,9%). Cas pour 100 000 habitants sur sept jours: 689

Kensington et Chelsea: 872, (en hausse de 6,3%). Cas pour 100 000 habitants pendant sept jours: 558.

Kingston upon Thames: 1 278 (+ 15%). Cas pour 100 000 habitants: 720.

Lambeth: 2504 (en baisse de 3,5%). Cas pour 100 000 habitants pendant sept jours: 768.

Lewisham: 2,634, (en hausse de 19%). Cas pour 100 000 habitants sur sept jours: 861

Merton: 1930, (en hausse de 13,5%). Cas pour 100 000 habitants sur sept jours: 934

Newham: 4.257, (en hausse de 27%). Cas pour 100 000 habitants sur sept jours: 1 205

Redbridge: 3 926, (+ 8,2%). Cas pour 100 000 habitants sur sept jours: 1 286

Richmond upon Thames: 1265, (+ 7,4%). Cas pour 100 000 habitants sur sept jours: 639

Southwark: 2524, (+ 2,1%). Cas pour 100 000 habitants pendant sept jours: 792

Sutton: 1.957, (en hausse de 27%). Cas pour 100 000 habitants pendant sept jours: 948.

Hameaux de la tour: 3454, (en hausse de 3,4%). Cas pour 100 000 habitants pendant sept jours: 1 063.

Forêt de Waltham: 2791, (en hausse de 1,4%). Cas pour 100 000 habitants sur sept jours: 1 008

Wandsworth: 2374 (en baisse de 9,5%). Cas pour 100 000 habitants pendant sept jours: 720.

Westminster: 1,354, (aucun changement). Cas pour 100 000 habitants sur sept jours: 515