Les chefs de la santé espèrent un «super samedi» qui montre les premiers signes de déclin de Covid à Londres depuis le début du deuxième lock-out.

Les chiffres publiés sur le tableau de bord des coronavirus du gouvernement hier soir ont montré que le taux de sept jours dans la capitale était passé à 198,7 cas pour 100000 habitants – le taux le plus élevé de cas confirmés à Londres à tous les stades de la pandémie.

22 915 cas supplémentaires au Royaume-Uni ont été annoncés la nuit dernière, mais le taux national a plafonné à environ 256 cas pour 100 000 personnes pour chacun des quatre jours les plus récents. En Angleterre, le taux sur sept jours a chuté pour la première fois depuis le verrouillage, passant de 274,8 mercredi à 273,4 hier soir.

M. Hancock a déclaré à la BBC: «Il y a des signes prometteurs que nous assistons à un aplatissement du nombre de cas depuis le verrouillage.

«J’appelle cela un aplatissement plutôt qu’une chute. Une hirondelle ne fait pas un été. Ce sont des signes prometteurs que le verrouillage s’efforce de maîtriser le nombre de cas. »

Le taux de Londres de près de 200 cas pour 100 000 personnes se compare à un taux de 145,2 au 1er novembre, depuis quand le nombre a augmenté pendant 13 jours consécutifs.

Cela signifie que le nombre total de cas diagnostiqués est passé de 13 016 au cours des sept jours précédant le 1er novembre à 17 806 au cours des sept jours précédant samedi dernier, la date de publication la plus récente.

Des sources de la mairie et de Public Health England placent leurs espoirs dans le fait que les données de cas à publier au cours du week-end sont les premières à indiquer que les chiffres commencent à atteindre un sommet.

Les données provisoires de PHE la nuit dernière ont indiqué que le taux était de 195 pour 100 000 habitants dans la ville.

Il dit que l’on s’attend à ce que l’impact du verrouillage commence à avoir un effet sur les cas signalés ce week-end et la semaine prochaine.

Cependant, la hausse masque une disparité croissante entre les 33 arrondissements, avec une préoccupation constante quant à la situation dans l’est de Londres.

Havering continue d’avoir le taux le plus élevé, de 371,8 – presque trois fois celui de Southwark, qui est sur 124,8.

Redbridge voisin est sur 278, Tower Hamlets sur 268 et Barking et Dagenham sur 246. Bexley, dans le sud-est de Londres, est sur 282 et Ealing dans l’ouest de Londres est sur 268.

Il y a eu plus de 300 nouveaux cas par jour à Havering plusieurs jours la semaine dernière. Il y a eu de fortes augmentations de la population en âge de travailler, en particulier chez les femmes âgées de 20 à 59 ans.

Le maire de Londres, Sadiq Khan, a déclaré hier: «Aujourd’hui plus que jamais, il est essentiel que nous continuions à suivre les règles car nous avons encore des mois très difficiles dans notre lutte contre le virus.

«Mais je suis heureux de dire que la fin est enfin en vue. Nous pouvons voir la lumière au bout du tunnel car, avec les nouvelles positives concernant les vaccins filtrés et le travail incroyable de nos scientifiques, nous pouvons nous permettre d’être optimistes et optimistes quant à l’avenir et commencer à planifier la vie après la virus.”