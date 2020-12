T

Le Royaume-Uni a enregistré 53135 autres cas de coronavirus – le chiffre quotidien le plus élevé à ce jour.

C’est la première fois que ce chiffre dépasse les 50 000 du jour au lendemain.

Il porte le nombre total d’infections enregistrées dans toute la Grande-Bretagne depuis le début de la pandémie à 2 382 865.

Le gouvernement a également déclaré que 414 autres personnes étaient décédées dans les 28 jours après avoir été testées positives pour le virus lundi, portant le total national officiel à 79351.

Cependant, des chiffres distincts publiés par les agences statistiques du Royaume-Uni, ainsi que des données supplémentaires sur les décès survenus ces derniers jours, montrent qu’il y a maintenant eu plus de 87000 décès impliquant Covid-19 au Royaume-Uni.

Répondant aux derniers chiffres, Sr Susan Hopkins, conseillère médicale principale pour Public Health England, a déclaré: “Nous continuons à voir des niveaux sans précédent d’infection par Covid-19 à travers le Royaume-Uni, ce qui est extrêmement préoccupant, d’autant plus que nos hôpitaux sont à leur maximum. vulnérable.

«Alors que le nombre de cas signalés aujourd’hui inclut certains de la période des fêtes, ces chiffres reflètent en grande partie une augmentation réelle.»

Elle a poursuivi: «Il est essentiel, plus que jamais, que nous continuions à travailler ensemble pour arrêter la propagation du virus, réduire le taux d’infection et protéger les plus vulnérables et le NHS.

«Une partie essentielle de ceci est que chacun d’entre nous respecte les restrictions en place, aussi difficiles que cela puisse paraître à cette période de l’année.

«Il est essentiel que nous réduisions nos contacts, en particulier le mélange entre les ménages. Nous devons observer les mesures de base – vous laver les mains, porter un masque et rester à distance des autres. “

Plus de patients atteints de Covid-19 dans les hôpitaux anglais que le pic d’avril

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, doit annoncer tout changement au système à plusieurs niveaux du pays dans une déclaration à la Chambre des communes mercredi.

Un conseiller expert de Downing Street a déclaré que des restrictions nationales étaient nécessaires pour éviter une «catastrophe» au milieu de l’augmentation des infections, tandis que le chef d’une organisation représentant les fiducies de santé a déclaré que «le plus grand nombre possible du pays» devrait entrer dans le niveau 4 le plus sévère.

Le gouvernement a déclaré qu’il «prévoyait toujours une ouverture échelonnée des écoles» au début de la nouvelle année, mais qu’il maintenait constamment cette approche à l’étude,

Le professeur Andrew Hayward, du groupe consultatif gouvernemental sur les menaces de virus respiratoires nouvelles et émergentes (Nervtag), a déclaré qu’il pensait que les écoles devraient revenir «peut-être un peu plus tard» et que la réouverture signifierait «nous devrons avoir des restrictions strictes accrues. dans d’autres domaines de la société pour payer cela ».

Le professeur Neil Ferguson, membre du Nervtag, a déclaré qu’il y avait eu un «acte d’équilibrage» depuis que le verrouillage avait été initialement facilité pour essayer de garder le contrôle du virus tout en maintenant «un semblant de société normale», mais que la nouvelle variante avait rendu les choses plus difficiles.

Il a déclaré à l’émission World At One de BBC Radio 4: «Personne ne veut clairement fermer les écoles. Mais si c’est la seule alternative au nombre exponentiellement croissant d’hospitalisations, cela peut être nécessaire au moins pendant un certain temps.

Le professeur Hayward, professeur d’épidémiologie des maladies infectieuses à l’University College de Londres, a déclaré que des restrictions généralisées de niveau 4 – voire plus – seraient probablement nécessaires alors que le pays se dirige vers un «quasi-verrouillage».

Il a déclaré mardi à l’émission Today de BBC Radio 4: «Je pense que nous entrons dans une nouvelle phase très dangereuse de la pandémie et que nous allons avoir besoin d’une action nationale décisive et précoce pour éviter une catastrophe en janvier et février.»

Lorsqu’on lui a demandé si un verrouillage national de niveau 4 devrait être instauré, le directeur général adjoint de NHS Providers, Saffron Cordery, a déclaré à BBC Radio Five Live: “Je pense que nous devons voir, oui, autant de pays que possible au niveau 4.”

Elle a déclaré que certaines fiducies signalaient jusqu’à trois fois le nombre de patients atteints de Covid-19 au sommet de la première vague.

Les chiffres du NHS England montrent qu’il y avait 20 426 patients dans les hôpitaux du NHS en Angleterre lundi à 8 heures du matin, contre 18974 le 12 avril.

Sir Simon a déclaré: «Beaucoup d’entre nous ont perdu leur famille, leurs amis, leurs collègues et – à un moment de l’année où nous ferions normalement la fête – beaucoup de gens se sentent naturellement anxieux, frustrés et fatigués.

«Et maintenant, encore une fois, nous sommes de retour dans l’œil de la tempête avec une deuxième vague de coronavirus balayant l’Europe et, en fait, ce pays.»

Margaret Keenan a reçu son coup de “ rappel ” mardi

L’objectif de vaccination actuel devra être doublé à deux millions de coups par semaine pour éviter une troisième vague de virus, selon une projection d’un article de la London School of Hygiene and Tropical Medicine rapporté par le Telegraph.

Les fiducies en Angleterre ont été informées dans une lettre juste avant Noël de commencer à planifier l’utilisation des hôpitaux Nightingale, bien que des préoccupations aient été soulevées concernant la dotation en personnel des sites.

Un médecin senior a déclaré que certaines fiducies de Londres et du sud-est envisageaient d’installer des tentes à l’extérieur des hôpitaux pour trier les patients.

Le consultant en médecine d’urgence, Simon Walsh, a déclaré que le personnel travaillait en «mode incident majeur» et a appelé le gouvernement à établir un «plan cohérent» pour passer les semaines à venir.

Les ambulanciers paramédicaux de Londres reçoivent le soutien d’autres services ambulanciers du Sud car ils reçoivent jusqu’à 8 000 appels d’urgence 999 chaque jour.

Le Service d’ambulance central sud (SCAS) a déclaré qu’il «prévenait» l’armée et les pompiers que les ambulanciers paramédicaux pourraient avoir besoin d’aide après une augmentation moyenne de 10% en 999 appels pendant la période de Noël et une multiplication par trois des 111 appels, ainsi que une augmentation de 60 à 70% des taux d’absence avec le personnel symptomatique ou auto-isolant.