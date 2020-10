Les derniers titres dans votre boîte de réception deux fois par jour du lundi au vendredi ainsi que les dernières nouvelles

Le Royaume-Uni a enregistré 7143 nouveaux cas de coronavirus en 24 heures, le total quotidien le plus élevé depuis le début de la pandémie.

71 autres personnes sont également décédées dans les 28 jours suivant un test positif au Covid-19, le nombre de morts quotidien le plus élevé depuis juin, selon les chiffres du gouvernement.

Cela porte le total britannique à 42 072.

Le nombre de nouveaux cas marque une forte augmentation lundi, lorsque 4 044 tests positifs ont été signalés. C’est la première fois que la moyenne mobile sur sept jours dépasse les 6 000 cas par jour.

Mais les experts ont déjà averti que décrire le chiffre quotidien comme un record pourrait être «trompeur» car on ne sait pas combien de personnes ont été réellement infectées au plus fort de la première vague en raison d’un manque de tests communautaires à l’époque.

Des chiffres distincts publiés par les agences de statistiques britanniques montrent qu’il y a maintenant près de 57 900 décès enregistrés au Royaume-Uni où Covid-19 était mentionné sur le certificat de décès.

Le nombre total de cas confirmés au Royaume-Uni mardi à 9 heures du matin est de 446156, selon le tableau de bord du gouvernement sur les coronavirus.

Il y avait 297 patients atteints de coronavirus dans des lits de ventilation à la date de lundi, avec 2049 personnes dans les hôpitaux britanniques avec la maladie signalée la veille.

Les derniers chiffres ont été publiés quelques heures avant l’entrée en vigueur de nouvelles restrictions strictes pour arrêter la propagation du coronavirus dans le Nord-Est. Il sera interdit aux ménages de se mélanger à l’intérieur, y compris les pubs, à partir de minuit mardi.

Auparavant, Boris Johnson avait été contraint de s’excuser après s’être «mal exprimé» et avoir évoqué la règle distincte des six règlements lorsqu’on lui avait demandé de clarifier les nouvelles règles, qui affectent près de deux millions de personnes. Le Parti travailliste a déclaré que le Premier ministre était “extrêmement incompétent”.

Mercredi, M. Johnson doit tenir une conférence de presse à Downing Street sur la réponse du Royaume-Uni au coronavirus, où nous serons rejoints par le conseiller scientifique en chef Sir Patrick Vallance et le médecin-chef, le professeur Chris Whitty.

Le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré que le but de la conférence de presse était de “fournir une mise à jour sur les dernières statistiques”, et non d’annoncer de nouvelles mesures.

Cela survient alors que M. Johnson tente de parer à une rébellion des conservateurs d’arrière-ban contre les dernières réglementations gouvernementales sur les coronavirus, y compris un couvre-feu de 22 heures pour les pubs et des amendes pour avoir bafoué les règles d’auto-isolement.

On pense que plus de 50 députés conservateurs appuient un amendement déposé par Sir Graham Brady, qui permettrait aux députés de débattre et de voter sur de nouvelles mesures.

Cependant, les autorités parlementaires ne croient pas que la Présidente Lindsay Hoyle la mettra aux voix parce que la motion principale est «inamendable» en vertu du règlement des Communes.

Mardi, le député conservateur Sir Desmond Swayne a déclaré que si l’amendement n’était pas mis aux voix, «de nombreux» députés exprimeraient leur frustration en votant mercredi contre la motion principale, qui consiste à renouveler les pouvoirs de la loi 2020 sur le coronavirus.

