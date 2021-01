C

ovid-19 est en retraite à Londres avec près de 29000 cas confirmés de moins par semaine, tandis que les admissions à l’hôpital de patients infectés par le virus semblent avoir également atteint un sommet, révèlent aujourd’hui les chiffres officiels.

Cependant, le nombre de patients Covid dans les hôpitaux de la ville reste encore très élevé, tout comme le niveau de la maladie dans de nombreuses régions.

Dix-sept arrondissements ont vu des chutes d’au moins un tiers des cas confirmés dans la semaine du 16 janvier, la plus forte baisse à Bexley de 43,7%.

Redbridge et Barking et Dagenham ont tous deux enregistré des baisses de 39,5%, Bromley 38,7%, Southwark 38%, Tower Hamlets 37,4%, Newham 36,9%, Lewisham 36,7%, Enfield 36,4% et Richmond 35,4% cent.

Les chiffres officiels montrent que:

– Il y a eu 28 706 cas confirmés de moins dans la semaine précédant le 16 janvier par rapport à la semaine précédente.

– Le taux de sept jours dans la capitale est tombé à 678,7 infections pour 100000 Londoniens dans la semaine jusqu’au 16 janvier, contre un sommet de 1118,1 le 4 janvier.

– Le taux pour les personnes âgées de 60 ans et plus est de 629,6 et pour le groupe d’âge plus jeune de 688,3.

– Vingt-trois arrondissements ont encore un taux supérieur à 600, dont trois au-dessus de 900; Hounslow sur 927, Barking et Dagenham 919.7 et Brent 910.

– Richmond a le taux le plus bas, mais il est toujours de 333,3, suivi de Camden sur 426,3, de Kingston 428,7, de Westminster 442 et de Kensington et Chelsea 450,3.

– Le nombre de patients Covid dans l’hôpital de la ville était de 7 588 le 20 janvier, contre 7 917 deux jours plus tôt.

– Le nombre de patients atteints de coronavirus admis est passé de 977 le 6 janvier à 704 le 18 janvier, avec 5226 dans la semaine à cette dernière date.

– Le nombre de patients Covid très gravement malades ne diminue pas encore, avec 1208 personnes atteintes de la maladie sous ventilateurs au 20 janvier.

– Il y a eu 399 «incidents / situations» dans les maisons de soins au cours des quatre semaines précédant la mi-janvier, dont 96 au cours de la semaine la plus récente. Les incidents / situations peuvent aller des éclosions aux cas suspects de la maladie.

Le Dr Vin Diwakar, directeur médical du NHS de Londres, a déclaré jeudi à la conférence de presse No10: «Il est très tôt, mais nous voyons quelques lueurs de l’impact du verrouillage du NHS.

«Ainsi, dans nos lits généraux et aigus, en 999 et dans le service 111, nous avons vu le nombre de personnes atteintes de coronavirus diminuer depuis la semaine dernière.

«Mais cela ne s’est pas répercuté sur les soins intensifs, les personnes les plus gravement malades, et c’est parce que dans cette maladie, les gens deviennent plus malades environ sept à dix jours après le début de la maladie, c’est-à-dire lorsqu’ils se détériorent et entrent à l’hôpital et peuvent avoir besoin soins intensifs.

«À Londres, le nombre de patients dans des lits de soins intensifs a augmenté hier, il est donc beaucoup trop tôt pour penser au verrouillage, mais il y a des signes précurseurs d’espoir car les mesures de verrouillage que nous avons actuellement en place semblent avoir un impact . »

La Grande-Bretagne fait partie des leaders mondiaux dans la distribution de doses de Covid-19 à sa population, avec environ cinq millions de doses déjà administrées.

Le gouvernement vise à accélérer le déploiement de la vaccination, en ouvrant de nouveaux centres, de sorte que quelque 15 millions de personnes se voient offrir le vaccin d’ici la mi-février dans les quatre groupes prioritaires; les personnes âgées de 70 ans et plus, les résidents et le personnel des foyers de soins, les travailleurs de la santé et des services sociaux de première ligne et les personnes à risque élevé de contracter le virus.

Les chiffres complets montrent qu’en Bexley, il y a eu 1586 cas dans la semaine précédant le 16 janvier, en baisse de 1232 (43,7%) avec un taux de sept jours de 638,8, Redbridge 2340 cas, en baisse de 1529 (39,5%) taux 766,7, Barking et Dagenham 1958 cas, en baisse de 1277 (39,5%) taux 919,7, Bromley 1752 cas, en baisse de 1106 (38,7%) taux de 527,2, Southwark 2047 cas, en baisse de 1253 (38%) taux de 642, Hameaux de la tour 2314 cas, en baisse de 1380 (37,4%) taux 712,6, Newham 3162 cas, en baisse de 1853 (36,9%) taux de 895,4, Lewisham 2013 cas, en baisse de 1167 (36,7%) taux de 658,2, Enfield 2458 cas, en baisse de 1409 (36,4%) taux de 736,4, Richmond 660 cas, en baisse de 362 (35,4%) taux 333,3, Camden 1151 cas, en baisse de 632 (35,4%) taux de 426,3, Haringey 1799 cas, en baisse de 978 (35,2%) taux de 669,7.

Havering vu 1742 cas, en baisse de 925 (34,7%) taux 671,2, Kensington et Chelsea 703 cas, en baisse de 374 (34,7%) taux 450,3, Kingston 761 cas, en baisse de 402 (34,6%) taux de 428,7, Greenwich 2054 cas, en baisse de 1063 (34,1%) taux 713,3, Islington 1275 cas, en baisse de 653 (33,9%) taux de 525,8, Forêt de Waltham 2073 cas, en baisse de 1028 (33,2%) taux de 748,4, Barnet 2567 cas, en baisse de 1218 (32,2%) taux de 648,4, Wandsworth 1771 cas, en baisse de 782 (30,6%) taux 537,2, Lambeth 2271 cas, en baisse de 996 (30,5%) taux de 696,6, Herse 1689 cas, en baisse de 731 (30,2%) taux 672,5, Croydon 3015 cas, en baisse de 1252 (29,3%) taux 779,7, Hillingdon 2212 cas, en baisse de 894 (28,8%) taux 720,8, Hackney et la ville de Londres 1893 cas, en baisse de 753 (28,5%) taux 650,9, Sutton 1377 cas, en baisse de 484 (26%) taux de 667,3, Westminster 1155 cas, en baisse de 401 (25,8%) taux de 442, Hammersmith et Fulham 1058 cas, en baisse de 307 (22,5%) taux 571,5, Merton 1395 cas, en baisse de 383 (21,5%) taux de 675,4, Ealing 3052 cas, en baisse de 719 (19,1%) taux de 892,9, Brent 3001 cas, en baisse de 669 (18,2%) taux 910, et Hounslow 2517 cas, en baisse de 494 (16,4%) taux 927.