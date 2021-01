F

Selon les derniers chiffres hebdomadaires, nos seize arrondissements ont vu le nombre de cas de Covid-19 chuter, ce qui alimente encore plus l’espoir que la deuxième vague à Londres puisse maintenant atteindre son maximum.

La plus forte baisse a été à Richmond de 20,2% au cours de la semaine précédant le 7 janvier, suivie de Bromley 16,3%, Merton 13,1%, Kingston 12,1%, Havering 11,9% et Sutton 11,3%.

Un nombre croissant de zones en dehors du sud-ouest aisé de Londres connaît également des chutes, avec des cas confirmés en baisse de 6,3% à Tower Hamlets, 5,5% à Barnet, 5,2% à Redbridge, 3,8% à Hackney et la ville de Londres, 2,8% pour cent à Harrow, avec des baisses plus faibles à Bexley, Enfield et Wandsworth.

Dix-huit arrondissements, cependant, ont encore enregistré des augmentations de cas, le plus important à Ealing à 21,3%, suivi de Lambeth 13%, Southwark 12,5% et Brent 11,3%.

Tous les autres arrondissements ont vu des hausses à un chiffre.

Cependant, les chiffres ont été particulièrement volatils au cours de la période de Noël et du Nouvel An et pourraient augmenter demain dans d’autres régions, avant de se stabiliser à nouveau.

Le taux de Covid-19 sur sept jours a chuté dans la semaine du 7 janvier à 1004,5 ​​pour 100000 habitants dans la capitale, contre 1010,3 la veille et 1116 le 4 janvier, alors qu’il y avait 100 013 cas confirmés cette semaine-là.

Le taux sur sept jours pour les personnes âgées de 60 ans et plus, qui sont plus susceptibles d’être durement touchées par le virus, est toujours très préoccupant de 869,4, contre 1031,1 pour les personnes de moins de cet âge.

Il y a eu 5 919 admissions de patients Covid dans les hôpitaux de Londres au cours de la semaine du 10 janvier, beaucoup d’entre eux ayant du mal à faire face à l’énorme augmentation du nombre de personnes atteintes de la maladie qu’ils traitent.

Il y avait 7606 patients atteints de coronavirus dans les hôpitaux de la ville au 12 janvier, dont 1085 si malades qu’ils sont sous ventilateurs.

Le niveau de maladie dans la capitale est également toujours très élevé, avec 15 arrondissements ayant des taux sur sept jours de plus de 1000, dont Barking et Dagenham à 1540,1, Newham à 1398,6 et Redbridge à 1348,2.

Une augmentation des cas a tendance à entraîner davantage d’hospitalisations deux ou trois semaines plus tard.

Mais le service de santé est soumis à une pression extraordinaire avec le nombre de patients Covid-19 hospitalisés en Angleterre à un record de 32202 à 8 heures du matin mardi – en hausse de 22% par rapport à il y a une semaine et de 82% depuis le jour de Noël.

Des chiffres distincts publiés par les agences de statistiques britanniques pour les décès pour lesquels Covid-19 a été mentionné sur le certificat de décès, ainsi que des données supplémentaires sur les décès survenus ces derniers jours, montrent qu’il y a maintenant eu 99000 décès impliquant Covid-19 au Royaume-Uni.

Les chiffres complets de Londres montrent qu’à Richmond, il y a eu 1041 cas dans la semaine du 7 janvier, en baisse de 263 (20,2%) avec un taux de 525,7, Bromley 3051 cas, en baisse de 596 (16,3%) avec un taux de 918, Merton 1832 cas , en baisse de 276 (13,1%) avec un taux de 887, Kingston 1248 cas, en baisse de 172 (12,1%) avec un taux de 703,1, Havering 2922 cas, en baisse de 395 (11,9%) avec un taux de 1125,8, Sutton 1964 cas, en baisse 249 (11,3%) avec un taux de 951,8, Tower Hamlets 3718 cas, en baisse de 249 (6,3%) avec un taux de 1144,9, Barnet 3778 cas, en baisse de 221 (5,5%) avec un taux de 954,4, Redbridge 4115 cas, en baisse de 224,9 (5,2%) avec un taux de 1348,2, Hackney et City of London 2556 cas, en baisse de 100 (3,8%) avec un taux de 878,8, Harrow 2303 cas, en baisse de 66 (2,8%) avec un taux de 916,9, Bexley 2916 cas, 33 (1,1%) avec un taux de 1174,4, Enfield 4017 cas, en baisse de 34 (0,8%) avec un taux de 1203,4, et Wandsworth 2497, en baisse de 14 (0,6%) avec un taux de 757,4.

Camden a enregistré 1767 cas, en hausse de sept (0,4%) avec un taux de 654,4, Barking et Dagenham 3279 cas, en hausse de 19 (0,6%) avec un taux de 1540,1, Westminster 1500 cas, en hausse de 20 (1,4%) avec un taux de 574 , Hammersmith et Fulham 1374 cas, en hausse de 26 (1,9%) avec un taux de 742,1, Haringey 2803 cas, en hausse de 75 (2,7%) avec un taux de 1043,4, Islington 1930 cas, en hausse de 63 (3,4%) avec un taux de 796 , Greenwich 3102 cas, en hausse de 106 (3,5%) avec un taux de 1077,3, Newham 4939 cas, en hausse de 217 (4,6%) avec un taux de 1398,6, Waltham Forest 3167 cas, en hausse de 148 (4,9%) avec un taux de 1143,4, Lewisham 3134 cas, en hausse de 151 (5,1%) avec un taux de 1024,7, Croydon 4179 cas, en hausse de 253 (6,4%) avec un taux de 1080,7, Kensington et Chelsea 1027 cas, en hausse de 75 (7,9%) avec un taux de 657,8, Hounslow 3097 cas, en hausse de 254 (8,9%) avec un taux de 1140,6, Hillingdon 3179 cas, en hausse de 284 (9,8%) avec un taux de 1035,9, Brent 3548 cas, en hausse de 361 (11,3%) avec un taux de 1075,9, Southwark 3212 cas, en hausse de 357 (12,5%) avec un taux de 1007,4, Lambeth 3140 cas, en hausse 361 (13%) avec un taux de 963,1 et Ealing 3689 cas, en hausse de 647 (21,3%) avec un taux de 1079,3.