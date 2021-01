T

Les arrondissements de Goy-Three ont vu les cas de Covid-19 chuter d’au moins un quart alors que le total hebdomadaire a chuté de près de 19000 à Londres, révèlent aujourd’hui les chiffres officiels.

Ils montrent également des cas confirmés chutant plus rapidement dans l’est de Londres, qui a été le plus touché par la deuxième vague, qu’une partie de l’ouest de la ville qui a maintenant les taux de coronavirus les plus élevés.

La plus forte baisse a été enregistrée dans Tower Hamlets de 36,8% au cours de la semaine précédant le 21 janvier, avec des cas en baisse de 36% à Southwark, 33,5% à Lewisham, 33,4% à Barking et Dagenham, 33,2% à Newham et 33,1%. cent à Havering.

Parmi les baisses les plus lentes des cas, on trouve Ealing et Harrow dans l’ouest de Londres, toutes deux en baisse de 20,8%, Hounslow, 21,9% et Hillingdon 22,4%.

Le taux le plus élevé sur sept jours est maintenant Ealing avec 737 nouvelles infections pour 100000 personnes dans la semaine précédant le 21 janvier, suivi de Hounslow sur 736,6 et de Brent sur 711,1, les taux étant auparavant beaucoup plus élevés dans l’est de Londres.

Jour après jour, le nombre de cas diminue et il y a eu 3 816 cas annoncés mardi pour la capitale, le deuxième jour où il était en dessous de 4 000, après avoir été au moins trois fois plus élevé plus tôt en janvier.

Cependant, alors que l’espoir monte que la maladie est maîtrisée dans la ville, les chefs de la santé exhortent les gens à continuer de suivre les règles, car les chiffres révèlent que la bataille est encore loin d’être gagnée:

– Les arrondissements de Ninteen ont toujours un taux de sept jours supérieur à 500.

– Richmond qui a le taux le plus bas est toujours à 291,4, avec seulement six autres arrondissements en dessous de 400: Kensington et Chelsea, Wandsworth, Islington, Camden, Westminster et Kingston, tous avec des quartiers riches de la capitale.

– Le nombre de cas confirmés a diminué de 18 936 dans la semaine au 21 janvier, par rapport à la semaine précédente.

– Le plus grand nombre de cas hebdomadaires était à Ealing avec 2 519.

– Le nombre de patients Covid admis à l’hôpital était de 4348 dans la semaine du 24 janvier, avec 544 ce jour-là, contre un pic de 977 le 6 janvier.

– Le nombre de patients atteints de coronavirus dans l’hôpital de la ville était de 6785 mardi, contre 7917 le 18.

– Il y avait 1158 personnes si malades qu’elles sont sous ventilateurs, un nombre très élevé mais la première fois, il est passé en dessous de 1200 depuis le 15 janvier.

– 193 autres décès de Covid, dans les 28 jours suivant le test positif, ont été annoncés mardi pour Londres, portant le total jusqu’à présent pendant la pandémie à 12677.

– On a annoncé hier que 35 126 autres vaccinations de première dose avaient été administrées dans la capitale, portant le total à 612 045.

Les chiffres complets montrent qu’en Hameaux de la tour il y a eu 1631 cas dans la semaine jusqu’au 21 janvier, en baisse de 951 (36,8%) avec un taux de sept jours de 502,2, Kensington et Chelsea 504 cas, en baisse de 288 (36,4%) taux de 322,8, Southwark 1453 cas, en baisse de 818 (36%) taux 455,7, Enfield 1741 cas, en baisse de 944 (35,2%) taux 521,6, Lewisham 1517 cas, en baisse de 765 (33,5%) taux 496, Barking et Dagenham 1475 cas, en baisse de 739 (33,4%) taux de 692,8, Newham 2350 cas, en baisse de 1168 (33,2%) taux de 665,5, Lambeth 1635 cas, en baisse de 814 (33,2%) taux 501,5, Havering 1257 cas, en baisse de 621 (33,1%) taux de 484,3, Wandsworth 1303 cas, en baisse de 642 (33%) taux de 395,2, Islington 920 cas, en baisse de 431 (31,9%) taux 379,4, Croydon 2264 cas, en baisse de 1049 (31,7%) taux de 585,5, Hackney et la ville de Londres 1405 cas, en baisse de 636 (31,2%) taux de 483,1, et Camden 884 cas, en baisse de 383 (30,2%) taux de 327,4.

Westminster vu 882 cas, en baisse de 382 (30,2%) taux 337,5, Haringey 1391 cas, en baisse de 580 (29,4%) taux 517,8, Merton 1061 cas, en baisse de 413 (28%) taux de 513,7, Sutton 1078 cas, en baisse de 404 (27,3%) taux 522,4, Forêt de Waltham 1602 cas, en baisse de 598 (27,2%) taux de 578,4, Redbridge 1862 cas, en baisse de 678 (26,7%) taux 610, Bexley 1274 cas, en baisse de 456 (26,4%) taux 513,1, Brent 2345 cas, en baisse de 815 (25,8%) taux 711,1, Hammersmith et Fulham 813 cas, en baisse de 271 (25%) taux 439,1, Bromley 1433 cas, en baisse de 472 (24,8%) taux 431,2, Greenwich 1715 cas, en baisse de 548 (24,2%) taux de 595,6, Richmond 577 cas, en baisse de 181 (23,9%) taux 291,4, Barnet 2150 cas, en baisse de 634 (22,8%) taux 543,1, Hillingdon 1811 cas, en baisse de 523 (22,4%) taux 590,2, Hounslow 2000 cas, en baisse de 561 (21,9%) taux de 736,6, Ealing 2519 cas, en baisse de 662 (20,8%) taux 737, Herse 1466 cas, en baisse de 385 (20,8%) taux de 583,7, et Kingston 689 cas, en baisse de 124 (15,3%) taux 388,2.