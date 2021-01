C

Les cas d’ovid-19 ont chuté d’au moins un tiers en une semaine dans la moitié des arrondissements de Londres, révèlent aujourd’hui les chiffres officiels.

Quatre arrondissements de l’est de Londres, la zone de la ville la plus durement touchée par la deuxième vague, ont enregistré des baisses de plus de 40%.

Les cas confirmés ont diminué de 46% à Bexley au cours de la semaine précédant le 15 janvier, par rapport à la semaine précédente, 42,3% à Redbridge, 41,1% à Barking et Dagenham et 40,5% à Havering.

Cependant, les niveaux de maladie à travers la ville restent élevés avec 16 arrondissements ayant un taux de sept jours de plus de 700 nouveaux cas par semaine pour 100 000 habitants.

Cinq ont toujours un taux supérieur à 900, dont Barking et Dagenham sur 965,7, Brent 951,9, Newham 929,4, Hounslow 926,3 et Ealing 913,1.

Même l’arrondissement avec le taux le plus bas, Richmond, n’est descendu qu’à 363,6, avec tous les autres au-dessus de 400.

Les chefs et les ministres de la Santé exhortent les Londoniens à respecter les règles pour réduire davantage les cas dans les semaines à venir, alors que les hôpitaux de la capitale luttent pour traiter une augmentation du nombre de patients Covid.

272 autres décès dans la capitale, dans les 28 jours suivant le test de dépistage du virus, ont été annoncés mercredi, portant le total à 11681.

Le nombre de patients Covid dans les hôpitaux de la ville était de 7 711 mardi, contre 7 917 la veille, et avec 1 207 si gravement malades qu’ils sont sous ventilateurs.

Les admissions à l’hôpital Covid ont chuté, mais il y en avait encore 5 317 dans la semaine du 17 janvier, dont 652 ce jour-là.

Un autre 6 190 cas confirmés de Covid ont été annoncés mercredi pour la ville, qui, bien que toujours élevé, représente environ la moitié du nombre quelques jours plus tôt en janvier.

Le taux de sept jours pour la ville est tombé à 706,1 pour 100000 Londoniens au 15 janvier, contre un sommet de 1118,3 le 4 janvier.

Pour les personnes âgées de 60 ans et plus, il est tombé à 651, un niveau toujours extrêmement préoccupant étant donné que ce groupe d’âge est plus vulnérable à la maladie de Covid grave, et pour les 59 ans et moins, il est tombé à 716,9.

Les chiffres complets montrent Bexley vu 1646 cas dans la semaine précédant le 15 janvier, soit une baisse de 1402 (46%) taux de 662,9, Redbridge 2444 cas, en baisse de 1791 (42,3%) taux de 800,7, Barking et Dagenham 2056 cas, en baisse de 1434 (41,1%) taux 965,7, Havering 1772 cas, en baisse de 1207 (40,5%) taux de 682,7, Bromley 1833 cas, en baisse de 1245 (40,4%) taux de 551,6, Enfield 2564 cas, en baisse de 1550 (37,7%) taux 768,1, Southwark 2155 cas, en baisse de 1317 (37,9%) taux de 675,9, Newham 3282 cas, en baisse de 1992 (37,8%) taux de 929,4, Kingston 783 cas, en baisse de 470 (37,5%) taux 441,1, Forêt de Waltham 2091 cas, en baisse de 1221 (36,9%) taux 754,9, Hameaux de la tour 2481 cas, en baisse de 1388 (35,9%) taux 764 et Lewisham 2151 cas, en baisse de 1176 (35,3%) taux 703,3.

Dans Greenwich, il y avait 2147 cas, en baisse de 1150 (34,9%) taux de 745,6, Camden 1226 cas, en baisse de 646 (34,5%) taux 454, Haringey 1915 cas, en baisse de 991 (34,1%) taux 712,8, Kensington et Chelsea 734 cas, en baisse de 375 (33,8%) taux 470,1, Richmond 720 cas, en baisse de 357 (33,1%) taux 363,6, Islington 1346 cas, en baisse de 665 (33,1%) taux 555,1, Hillingdon 2240 cas, en baisse de 1090 (32,7%) taux de 730, Barnet 2674 cas, en baisse de 1298 (32,7%) taux de 675,5, Wandsworth 1853 cas, en baisse de 831 (31%) taux 562,1, Herse 1765 cas, en baisse de 727 (29,2%) taux 702,7, Sutton 1418 cas, en baisse de 579 (29%) taux de 687,2.

Lambeth 2363 cas, en baisse de 961 (28,9%) taux de 724,8, Croydon 3168 cas, en baisse de 1237 (28,1) taux de 819,2, Merton 1404 cas, en baisse de 516 (26,9%) taux de 679,7, Hammersmith et Fulham 1078 cas, en baisse de 381 (26,1%) taux 582,3, Hackney et la ville de Londres 1989 cas, en baisse de 703 (26,1%) taux de 683,9, Westminster 1205 cas, en baisse de 388 (24,4%) taux 461,1, Hounslow 2515 cas, en baisse de 692 (21,6%) taux 926,3, Ealing 3121 cas, en baisse de 804 (20,5%) taux de 913,1, et Brent 3139 cas, en baisse de 601 (16,1%) taux de 951,9.