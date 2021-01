L

Ondon renverse de plus en plus la tendance sur Covid-19 avec huit arrondissements enregistrant des baisses de plus de 1000 du nombre de cas confirmés hebdomadaires, révèlent aujourd’hui les chiffres officiels.

Cependant, ils montrent également que le nombre de patients atteints de coronavirus dans les hôpitaux de la capitale passe à 8000, ce qui exerce une pression sans précédent sur le NHS.

La plupart des zones qui connaissent les baisses les plus marquées des cas confirmés se trouvent à l’est de la ville, qui a été particulièrement touchée par la deuxième vague.

Havering a connu la plus forte baisse de 38,8%, soit 1223 cas, dans la semaine du 13 janvier, suivie de Bexley de 37,2% ou 1101 cas, Bromley 37% ou 1175 cas et Redbridge 36,8% ou 1563 cas.

À Enfield, la baisse était de 34,6% ou 1 424 cas, Barking et Dagenham de 30,2% ou 1 015 cas, Tower Hamlets de 29,4% ou 1 121 cas et Newham de 26,2% ou 1 314 cas.

Tous les arrondissements de la ville voient la maladie en retraite.

Cependant, les chiffres officiels révèlent également l’ampleur du défi auquel est confrontée la capitale pour faire reculer le virus:

– Deux arrondissements ont toujours un taux de sept jours de plus de 1 000 nouveaux cas pour 100 000 habitants, Barking et Dagenham à 1 101 et Newham à 1 045,5.

– Vingt-trois arrondissements ont toujours un taux sur sept jours de plus de 700, avec le taux global de la capitale à 765,1, cependant, en baisse par rapport au pic de la deuxième vague de 1117,9 le 4 janvier

– Le taux de sept jours pour les Londoniens âgés de moins de 59 ans a plongé à 774,9, mais pour les personnes âgées plus vulnérables au coronavirus, il a baissé plus lentement et était de 714,9 le 13 janvier.

– Le nombre de patients Covid dans les hôpitaux londoniens est passé à 7 917 au 18 janvier, avec des hôpitaux d’autres régions du pays en attente pour prendre des patients s’il n’y a plus de lits dans la capitale.

– Les médecins subissent une pression sans précédent alors qu’ils cherchent à sauver un nombre croissant de patients atteints de coronavirus si malades qu’ils sont sous ventilateurs, 1220 au 18 janvier.

– Les admissions à l’hôpital ont chuté et ont peut-être atteint un sommet, mais elles sont toujours de 5399 dans la semaine précédant le 16 janvier, dont 758 ce jour-là.

Les chiffres complets montrent qu’à Havering, il y avait 1928 cas dans la semaine du 13 janvier, en baisse de 1223 (38,8%) avec un taux de sept jours de 742,8, Bexley 1860 cas, en baisse de 1101 (37,2%) taux 749,1, Bromley 2003 cas, en baisse de 1175 (37%) taux 602,7, Redbridge 2686 cas, en baisse de 1563 (36,8%) taux 880, Enfield 2690 cas, en baisse de 1424 (34,6%) taux 805,9, Kingston 879 cas, en baisse de 416 (32,1%) taux 495,2, aboiements et Dagenham 2344 cas, en baisse de 1015 (30,2%) taux 1101, Islington 1381 cas, en baisse de 583 (29,7%) taux 569,6, Tower Hamlets 2696 cas, en baisse de 1121 (29,4%) taux 830,2, Camden 1304 cas, en baisse de 485 (27,1%) taux 482,9, Richmond 795 cas, en baisse de 292 (26,9%) taux 401,5, Waltham Forest 2310 cas, en baisse de 849 (26,9%) taux 834, Newham 3692 cas, en baisse de 1314 (26,2%) taux 1045,5, Southwark 2397 cas, en baisse de 820 ( 25,5%) taux 751,8.

Haringey a enregistré 2081 cas, en baisse de 711 (25,5%) avec un taux de 774,6, Sutton 1513 cas, en baisse de 497 (24,7%) taux 733,2, Greenwich 2348 cas, en baisse de 764 (24,6%) taux 815,4, Lewisham 2395 cas, en baisse de 755 ( 24%) taux 783,1, Barnet 2955 cas, en baisse de 819 (21,7%) taux 746,5, Wandsworth 1974 cas, en baisse de 533 (21,3%) taux 598,8, Hillingdon 2437 cas, en baisse de 611 (20%) taux 794,1, Hackney et City of London 2112 cas, en baisse de 514 (-19,6%) taux 726,2, Hounslow 2550 cas, en baisse de 562 (18,1%) taux 939,1, Croydon 3431 cas, en baisse de 755 (18%) taux 887,2, Harrow 1911 cas, en baisse de 416 (17,9%) taux 760,9, Merton 1543 cas, en baisse de 313 (16,9%) taux 747, Hammersmith et Fulham 1143 cas, en baisse de 200 (14,9%) taux 617,4, Lambeth 2584 cas, en baisse de 438 (14,5%) taux 792,6, Westminster 1286 cas, en baisse de 210 ( 14%) 492,1, Kensington et Chelsea 865 cas, en baisse de 140 (13,9%) taux 554, Ealing 3263 cas, en baisse de 380 (10,4%) taux 954,6 et Brent 3210 cas, en baisse de 358 (10%) taux 973,4.