Les nouveaux cas de COVID-19 dans la région de Kansas City atteignent des sommets si extrêmes que les hôpitaux sont obligés de refuser des ambulances avec de nouveaux patients. Selon The Kansas City Star, les hôpitaux de Kansas City, Missouri et Kansas City, Kansas manquent de l’espace et du pouvoir de l’homme pour s’occuper de tous les nouveaux patients qui arrivent. Le Dr Marc Larsen a déclaré aux journalistes: “Nous sommes en pleine effervescence dans la région métropolitaine, et vraiment à travers l’État et la région.”

Larsen a déclaré que huit hôpitaux de la région avaient dû temporairement cesser d’accepter des ambulances mercredi soir en raison de leur capacité excessive, et un porte-parole du système de santé de St. Luke a déclaré qu’au moins deux des hôpitaux faisaient partie de ce réseau. Les autres n’ont pas encore été identifiés, mais St. Luke’s est l’un des plus grands prestataires de soins de santé de la région. Le Missouri aurait atteint des niveaux record d’hospitalisations au cours des dernières semaines, dont 1 443 patients mercredi.

“Je crains que si nous ne prenons pas cela au sérieux en tant que zone métropolitaine, nous serons le prochain New York”, a déclaré Larson. “Nous allons être le prochain point chaud, car bien que nous ayons beaucoup d’hôpitaux, nous avons beaucoup de capacité dans la région, nous nous remplissons rapidement.”

Le Missouri a dénombré vendredi 2017 nouveaux cas de coronavirus et 17 nouveaux décès, s’ajoutant aux 152571 cas confirmés et à 24549 décès au total depuis le début de la pandémie. Le groupe de travail sur le coronavirus de la Maison Blanche aurait recommandé que les universités de l’État testent tous les étudiants avant la pause de Thanksgiving en raison de la flambée des chiffres.

Le Missouri et le Kansas ne sont pas seuls. Les nouveaux cas de coronavirus sont en augmentation dans la plupart des États, et les experts en santé publique affirment que la nation s’approche d’un “troisième pic” de la pandémie. Un rapport du Salt Lake Tribune attribue la hausse des chiffres dans l’Utah au temps froid, ce qui suggère que les gens sont moins susceptibles de rester à l’extérieur où le risque de transmission est plus faible maintenant que la température baisse.

L’Utah s’attend à rencontrer un problème de capacité d’hospitalisation similaire dans un proche avenir, a rapporté la Tribune. Les responsables de la santé publique ont contacté le gouverneur Gary Herbert cette semaine pour lui demander d’approuver leurs critères de diagnostic pour décider quels patients devraient avoir la priorité dans les hôpitaux pleins.

“Nous lui avons dit,” il semble que nous devrons demander que ceux-ci soient activés si cette tendance se poursuit “, et nous ne voyons aucune raison pour laquelle ce ne sera pas le cas” “, a déclaré le président de l’Utah Hospital Association, Greg Bell, au journal.