Les arrondissements de leven ont vu leurs cas hebdomadaires confirmés de Covid-19 chuter de plus de 1 000, selon les derniers chiffres, alors que la pression sur la maladie augmente progressivement.

Bexley a connu la plus forte baisse de 41,1%, ou 1202 cas, dans la semaine du 14 janvier, suivie de Redbridge 39,2% ou 1627 cas, Bromley 38,2% ou 1169 cas, Havering 36,2% ou 1063 cas, Enfield 33,7% cent ou 1 356 cas, et Barking et Dagenham 33,2 pour cent ou 1 095 cas.

Les cinq autres sont Tower Hamlets, en baisse de 31,9% ou 1 202 cas, Waltham Forest 31,6% ou 1 008 cas, Southwark 31% ou 1 008 cas, Newham 30,5% ou 1 522 cas et Barnet 27,2% ou 1 031 cas.

Vingt arrondissements ont vu leurs cas hebdomadaires baisser de plus de 25 pour cent et sept d’un tiers.

Cependant, malgré les nouvelles encourageantes, les niveaux de maladie restent élevés dans de nombreuses régions de la capitale après une spirale incontrôlable en décembre.

Vingt arrondissements ont enregistré un taux de sept jours de plus de 700 cas confirmés pour 100 000 habitants au cours de la semaine précédant le 14 janvier, cinq encore au-dessus de 900; Barking et Dagenham sur 1032,9, Newham 982,1, Brent 952,5, Hounslow 938,4 et Ealing 928.

Même Richmond, qui a le taux le plus bas de la ville, est au 379,8.

Le taux global sur sept jours de la capitale, cependant, a baissé six jours de suite, à 731,4, après avoir culminé le 4 janvier à 1118,2.

Le taux de Londoniens âgés de 60 ans et plus est tombé à 682,1, ce qui reste extrêmement élevé étant donné que les personnes de ce groupe d’âge sont plus vulnérables à Covid, contre 741,1 pour les 59 ans et moins.

À Newham, le taux de sept jours pour les personnes de 60 ans et plus est alarmant de 1 108,3, contre 966 pour les plus jeunes.

Le nombre de décès de coronavirus, dans les 28 jours suivant un test positif, a augmenté de 200 dans la capitale mardi, portant le total à 11409.

Les chiffres complets montrent Bexley vu 1726 cas dans la semaine précédant le 14 janvier, en baisse de 1202 (41,1%) avec un taux de 695,2, Redbridge 2524 cas, en baisse de 1627 (39,2%) taux 826,9, Bromley 1895 cas, en baisse de 1169 (38,2%) taux de 570,2, Havering 1874 cas, en baisse de 1063 (36,2%) taux 722, Kingston 811 cas, en baisse de 440 (35,2%) taux 456,9, Enfield 2667 cas, en baisse de 1356 (33,7%) taux de 799, Barking et Dagenham 2199 cas, en baisse de 1095 (33,2%) taux de 1032,9, Hameaux de la tour 2566 cas, en baisse de 1202 (31,9%) taux de 790,2, Forêt de Waltham 2181 cas, en baisse de 1008 (31,6%) taux 787,4, Southwark 2245 cas, en baisse de 1008 (31%) taux 704,1, Islington 1346 cas, en baisse de 592 (30,5%) taux de 555,1, et Newham 3468 cas, en baisse de 1522 (30,5%) taux 982,1.

Dans Haringey, il y avait 1964 cas, en baisse de 854 (30,3%) taux de 731,1, Camden 1264 caisses. en baisse de 524 (29,3%) taux 468,1, Richmond 752 cas, en baisse de 290 (27,8%) taux 379,8, Greenwich 2252 cas, en baisse de 859 (27,6%) taux 782,1, Hillingdon 2315 cas, en baisse de 877 (27,5%) taux 754,4, Lewisham 2282 cas, en baisse de 860 (27,4%) taux de 746,1, Barnet 2765 cas, en baisse de 1031 (27,2%) taux de 698,5, Sutton 1477 cas, en baisse de 504 (25,4%) taux 715,8, Kensington et Chelsea 784 cas, en baisse de 254 (24,5%) taux 502,1, Lambeth 2428 cas, en baisse de 745 (23,5%) taux de 744,7, Wandsworth 1935 cas, en baisse de 582 (23,1%) taux de 586,9, Hammersmith et Fulham 1068 cas, en baisse de 319 (23%) taux de 576,9, Croydon 3302 cas, en baisse de 905 (21,5%) taux 853,9, Herse 1842 cas, en baisse de 492 (21,1%) taux 733,4, Hackney et la ville de Londres 2034 cas, en baisse de 542 (21%) taux 699,4, Merton 1471 cas, en baisse de 371 (20,1%) taux 712,2, Hounslow 2548 cas, en baisse de 568 (18,2%) taux 938,4, Westminster 1250 cas, en baisse de 275 (18%) taux 478,3, Ealing 3172 cas, en baisse de 540 (14,5%) taux 928, et Brent 3141 cas, en baisse de 426 (11,9%) taux de 952,5.