opes a renforcé aujourd’hui que la deuxième vague dévastatrice de Covid-19 à Londres culmine alors que 11 arrondissements ont continué à afficher une baisse du nombre de cas.

Bromley a connu la plus forte baisse des cas confirmés au cours de la semaine précédant le 8 janvier, de 18,3%, suivie de Richmond avec 18,1%, Kingston 15,6%, Havering 14,3%, Sutton 13,8% et Merton 11,8%.

Il y a eu des baisses plus faibles à Tower Hamlets de 5,8%, Redbridge 4,8%, Barnet 2,2%, Hackney et la ville de London 1,1% et Enfield 0,4%.

Les chiffres sont particulièrement volatils pour le moment en raison des pauses de Noël et du Nouvel An et sont légèrement pires dans de nombreux quartiers de la capitale par rapport à la semaine du 7 janvier, alors que 14 arrondissements connaissaient des baisses.

Le taux de sept jours est passé de 1 007,2 à 1 047,2 nouveaux cas pour 100 000 Londoniens.

Cependant, on s’attend à ce que davantage de zones connaissent à nouveau des chutes demain et le taux sur sept jours est actuellement inférieur au sommet jusqu’à présent de 1116,5 dans la semaine précédant le 4 janvier.

Les données prometteuses sur les cas, cependant, sont arrivées alors que le nombre de décès dans les 28 jours de personnes testées positives pour le virus est passé mercredi à 1564 au Royaume-Uni le jour le plus meurtrier à ce jour, dont 231 à Londres, soit le total dans la capitale. à 10,353.

Il y a eu 47 525 nouveaux cas confirmés, dont 10 020 dans la capitale, qui, bien qu’inquiétants, restent inférieurs aux niveaux ces derniers jours.

Ils font face à une pression sans précédent de l’épidémie de coronavirus, l’hôpital Nightingale du Centre ExCel dans les Docklands ayant été rouvert alors que les admissions devraient augmenter.

Les chefs de la santé, les familles des victimes de Covid et les ministres appellent les gens à suivre les règles pour empêcher le NHS d’être submergé et pour éviter davantage de décès.

Fait inquiétant, le taux de sept jours parmi les Londoniens âgés de 60 ans et plus est passé à 914,7 nouveaux cas pour 100000 dans la semaine jusqu’au 8 janvier, contre 911,6 le 4 janvier, tandis que dans le groupe d’âge plus jeune, il est en baisse de 1156,8 à 1073,2.

Même si la deuxième vague a culminé dans la capitale et dans d’autres régions du pays, le nombre de cas peut prendre plus de temps que lors de la première vague pour baisser de manière significative étant donné que la nouvelle variante du virus se propage plus facilement.

Le conseiller scientifique en chef du gouvernement, Sir Patrick Vallance, a déclaré au programme Peston d’ITV: «Les chiffres quotidiens sautent un peu, mais je pense que nous sommes en mesure maintenant – quand vous regardez le nombre d’infections que nous avons eu ces dernières semaines et comment cela est susceptible de continuer, donc je ne pense pas qu’ils vont baisser très rapidement – j’ai peur que nous soyons dans une période de nombre élevé de décès qui va continuer pendant quelques semaines.

«Cela ne diminuera pas rapidement même si les mesures en place commencent à réduire le nombre d’infections.

«Nous sommes donc dans une période assez sombre, j’en ai bien peur.

Les pharmacies se joignaient aujourd’hui à plus de 1000 autres centres de vaccination, y compris des hôpitaux, des centres de médecine générale et des salles communautaires, dans la course pour administrer le vaccin Covid-19 à environ 14 millions de personnes âgées de 70 ans et plus, les résidents et les travailleurs des maisons de soins, les services de santé et sociaux de première ligne. le personnel soignant et les personnes particulièrement vulnérables à la maladie.

La Grande-Bretagne est l’un des principaux pays en ce qui concerne la proportion de personnes vaccinées jusqu’à présent, avec un peu plus de 2,6 millions de personnes, mais on craint que l’approvisionnement en doses ne freine le déploiement des injections.

Avec le pays dans son troisième verrouillage, des dizaines de milliers d’entreprises sont menacées, ainsi que des centaines de milliers d’emplois.

Les chiffres complets pour Londres montrent qu’à Bromley, il y avait 3073 cas dans la semaine précédant le 8 janvier, en baisse de 690 (18,3%) avec un taux de 924,7, Richmond 1074 cas, en baisse de 237 (18,1%) avec un taux de 542,4, Kingston 1250 cas, en baisse de 231 (15,6%) avec un taux de 704,2, Havering 2962 cas, en baisse de 496 (14,3%) avec un taux de 1141,2, Sutton 1986 cas, en baisse de 317 (13,8%) avec un taux de 962,4, Merton 1908 cas, en baisse de 256 (11,8%) avec un taux de 923,8, Tower Hamlets 3826 cas, en baisse de 234 (5,8%) avec un taux de 1178,2, Rebridge 4210 cas, en baisse de 214 (4,8%) avec un taux de 1379,3, Barnet 3943 cas, en baisse 89 (2,2%) avec un taux de 996, Hackney et City of London 2672 cas, en baisse de 31 (1,1%) avec un taux de 918,7, et Enfield 4104 cas, en baisse de 15 (0,4%) avec un taux de 1229,5.

Bexley a vu 3035 cas, en hausse de 27 (0,9%) avec un taux de 1222,4, Camden 1850 cas, en hausse de 42 (2,3%) avec un taux de 685,1, Haringey 2892 cas, en hausse de 79 (2,8%) avec un taux de 1076,5, Westminster 1560 cas, en hausse de 51 (3,4%) avec un taux de 597, Islington 1995 cas, en hausse de 70 (3,6%) avec un taux de 822,8, Wandsworth 2663 cas, en hausse de 100 (3,9%) avec un taux de 807,8, Harrow 2473 cas , en hausse de 92 (3,9%) avec un taux de 984,6, Barking et Dagenham 3474 cas, en hausse de 142 (4,3%) avec un taux de 1631,7, Waltham Forest 3286 cas, en hausse de 136 (4,3%) avec un taux de 1186,4, Hammersmith et Fulham 1446 cas, en hausse de 74 (5,4%) avec un taux de 781, Greenwich 3277 cas, en hausse de 192 (6,2%) avec un taux de 1138,1, et Hounslow 3175 cas, en hausse de 205 (6,9%) avec un taux de 1169,3.

À Croydon, il y avait 4383 cas, en hausse de 299 (7,3%) avec un taux de 1133,4, Lewisham 3314 cas, en hausse de 255 (8,3%) avec un taux de 1083,6, Newham 5233 cas, en hausse de 407 (8,4%) avec un taux de 1481,9, Kensington et Chelsea 1100 cas, en hausse de 111 (11,2%) avec un taux de 704,5, Hillingdon 3313 cas, en hausse de 361 (12,2%) avec un taux de 1079,6, Brent 3721 cas, en hausse de 438 (13,3%) avec un taux de 1128,4, Lambeth 3305 cas, en hausse de 438 (15,3%) avec un taux de 1013,7, Southwark 3444 cas, en hausse de 496 (16,8%) avec un taux de 1080,2, et Ealing 3901 cas, en hausse de 762 (24,3%) avec un taux de 1141,3 .