C

Les cas d’ovid-19 sont tombés dans 22 arrondissements, selon les derniers chiffres hebdomadaires qui montrent que la deuxième vague à Londres semble avoir atteint un sommet début janvier.

La plus forte baisse a été enregistrée à Havering au cours de la semaine précédant le 9 janvier de 25,4%, suivie de Bromley 25%, Kingston 21,8%, Richmond 21,6%, Sutton 21,5% et Merton 18,2%.

L’East London, la zone la plus durement touchée de la ville, connaît également des chutes, avec des cas confirmés en baisse de 15,9% à Redbridge, 11,5% à Tower Hamlets, 7,6% à Barking et Dagenham et 7,5% à Bexley.

Les autres régions où le nombre de cas diminue moins sont Enfield, Barnet, Hammersmith et Fulham, Camden, Waltham Forest, Wandsworth, Greenwich, Haringey, Hackney et la ville de Londres, Westminster, Hounslow et Lewisham.

Cependant, dix arrondissements connaissent toujours des augmentations, la plus importante à Ealing étant de 12,9%, suivie de Lambeth 12,2% et Southwark 9,2%.

La deuxième vague semble avoir culminé le 4 janvier, avec un taux sur sept jours dans la capitale de 1117,1 nouveaux cas pour 100000 Londoniens et 100112 cas cette semaine-là, contre un taux de 993,4 le 9 janvier avec 89026 cas pour cette semaine.

Mais les chiffres du cas ont été particulièrement volatils au cours de la période de Noël et du Nouvel An et ne montrent pas encore de signes de chute brutale et peuvent encore fluctuer de haut en bas.

Dix-sept arrondissements ont également un taux d’infection sur sept jours de plus de 1 000 nouveaux cas pour 100 000 habitants et 9 804 autres infections ont été annoncées hier.

Le professeur Kevin Fenton, responsable de la santé publique de Londres, a déclaré au Standard: «Les taux de cas à Londres restent extrêmement élevés et environ 10 000 Londoniens ont reçu un diagnostic de Covid chaque jour cette semaine.

en relation

«Ce niveau de transmission est sévère et continue de faire pression sur le NHS, de plus en plus de Londoniens étant admis aux soins intensifs et mourant finalement de cette maladie ou ayant des complications à long terme.

«En conséquence, nous avons des semaines plus difficiles devant nous. Cette variante plus contagieuse signifie qu’il est peu probable que nous assistions à de fortes baisses comme nous l’avons fait lors de la première vague, et plus les cas restent élevés, plus nous verrons de décès. »

Le directeur régional de Londres pour Public Health England a ajouté: «C’est pourquoi nous devons travailler deux fois plus dur pour réduire la transmission et les infections. Rester à la maison et couper nos contacts arrêtera la propagation du virus, réduira les cas plus rapidement et finira par sauver des vies. »

Les hôpitaux de la ville sont soumis à une pression énorme après une augmentation du nombre de patients Covid, avec 7 840 traités au 14 janvier, dont 1163 si malades qu’ils sont sous ventilateurs.

Il y a eu 875 admissions de coronavirus dans les hôpitaux de la capitale le 12 janvier et 5846 dans la semaine à ce jour.

Un rapport distinct publié jeudi a montré que le nombre d’incidents Covid dans les maisons de retraite de la capitale était passé à 147 par semaine.

Le taux d’infection sur sept jours pour les Londoniens âgés de 60 ans et plus, qui sont plus vulnérables au coronavirus, reste également préoccupant à 878,9 nouveaux cas dans la semaine se terminant le 9 janvier pour 100000 et 1015,9 pour les personnes de moins de cet âge.

en relation

Les chiffres complets montrent qu’à Havering, il y a eu 2661 cas dans la semaine précédant le 9 janvier, en baisse de 905 (25,4%) avec un taux de 1025,2, Bromley 2851 cas, en baisse de 950 (25%) avec un taux de 857,9, Kingston 1160 cas, en baisse de 324 (21,8%) avec un taux de 653,5, Richmond 1019 cas, en baisse de 281 (21,6%) avec un taux de 514,6, Sutton 1854 cas, en baisse de 507 (21,5%) avec un taux de 898,5, Merton 1775 cas, en baisse de 395 (18,2%) avec un taux de 859,4, Redbridge 3855 cas, en baisse de 728 (15,9%) avec un taux de 1263, Tower Hamlets 3663 cas, en baisse de 474 (11,5%) avec un taux de 1128, Barking et Dagenham 3216 cas, en baisse 264 (7,6%) avec un taux de 1510,5, Bexley 2805 cas, en baisse de 226 (7,5%) avec un taux de 1129,7, et Enfield 3854 cas, en baisse de 313 (7,5%) avec un taux de 1154,6.

Barnet a enregistré 3760 cas, en baisse de 288 (7,1%) avec un taux de 949,8, Hammersmith et Fulham 1353 cas, en baisse de 82 (5,7%) avec un taux de 730,8, Camden 1767 cas, en baisse de 63 (3,4%) avec un taux de 654,4 , Waltham Forest 3076 cas, en baisse de 93 (2,9%) avec un taux de 1110,5, Wandsworth 2539 cas, en baisse de 72 (2,8%) avec un taux de 770,1, Greenwich 3102 cas, en baisse de 83 (2,6%) avec un taux de 1077,3, Haringey 2765 cas, en baisse de 63 (2,2%) avec un taux de 1029,2, Hackney et City of London 2630 cas, en baisse de 50 (1,9%) avec un taux de 904,3, Westminster 1524 cas, en baisse de 17 (1,1%) avec un taux de 583,2, Hounslow 2998 cas, en baisse de 22 (0,7%) avec un taux de 1104,1, et Lewisham 3167 cas, en baisse de six (0,2%) avec un taux de 1035,5.

À Newham, il y avait 4968 cas, en hausse de deux (0%) avec un taux de 1406,8, Hillingdon 3091 cas, en hausse de 20 (0,7%) avec un taux de 1007,3, Islington 1919 cas, en hausse de 15 (0,8%) avec un taux de 791,4, Croydon 4247 cas, en hausse de 50 (1,2%) avec un taux de 1098,2, Harrow 2413 cas, en hausse de 47 (2%) avec un taux de 960,7, Kensington et Chelsea 1064 cas, en hausse de 55 (5,5%) avec un taux de 681,5, Brent 3653 cas, en hausse de 318 (9,5%) avec un taux de 1107,7, Southwark 3280 cas, en hausse de 276 (9,2%) avec un taux de 1028,8, Lambeth 3251 cas, en hausse de 354 (12,2%) avec un taux de 997,1, et Ealing 3746 cas, en hausse de 429 (12,9%) avec un taux de 1095,9.