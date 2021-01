C

Les cas d’ovid-19 sont tombés dans huit arrondissements, selon les derniers chiffres hebdomadaires, laissant espérer que la deuxième vague à Londres pourrait avoir atteint un sommet.

Ils montrent le nombre de cas confirmés dans une partie du sud-ouest de Londres, avec la plus forte baisse à Richmond d’un peu plus de 16% au cours de la semaine précédant le 6 janvier.

Cependant, les taux de Covid restent élevés dans toute la capitale et les chiffres du cas ont été particulièrement volatils pendant la période de Noël, il est donc trop tôt pour dire que la deuxième vague a définitivement atteint son apogée dans la capitale.

Les derniers chiffres font encore une lecture sombre avec:

Quatre arrondissements enregistrent encore plus de 4 000 nouveaux cas par semaine. Il y avait 4966 à Newham, 4218 à Redbridge, 4158 à Croydon et 4096 à Enfield Vingt-quatre arrondissements enregistrent toujours des augmentations hebdomadaires, bien que cinq d’entre eux de moins de 2%, y compris Westminster (0,7%), Tower Hamlets (0,9% ), Havering (1%), Hillingdon (1,1%) et Redbridge (1,5%) Quinze arrondissements ont toujours un taux de Covid sur sept jours de plus de 1000 nouveaux cas pour 100000 habitants dans la semaine précédant le 6 janvier, avec Barking et Dagenham le pire avec 1569,2, suivi de Newham sur 1406,3 et Redbridge 1381,9, l’est de Londres restant la zone la plus touchée Il y a eu 90270 cas à Londres dans la semaine jusqu’au 6 janvier, contre un peu moins de 100000 dans la semaine au 4 janvier, avec le taux sur sept jours en baisse respectivement à 1007,3 contre 1115,5 Le taux sur sept jours diminue plus fortement chez les personnes âgées de moins de 60 ans, à 1036,4, et un chiffre inquiétant encore de 859,1 pour les personnes âgées de 60 ans et plus qui sont plus susceptibles de souffrir disea De nombreux hôpitaux de la capitale ont du mal à faire face à la flambée du nombre de patients atteints de Covid, avec 6050 admissions dans la semaine précédant le 9 janvier, portant le nombre total d’hôpitaux à 7799 au 11 janvier, avec 1073 si malades qu’ils sont sur les ventilateurs.

Une augmentation des admissions à l’hôpital a tendance à se produire environ deux à trois semaines après une augmentation du nombre de cas, de sorte que le nombre de patients atteints de Covid devrait encore augmenter, avec inévitablement plus de décès.

Le gouvernement est donc dans une course pour vacciner environ 14 millions de personnes âgées de 70 ans et plus, les résidents et le personnel des centres de soins, le personnel de soins et de santé de première ligne, ainsi que d’autres personnes vulnérables d’ici la mi-février, tout en cherchant à inverser la montée de l’épidémie.

Les chiffres complets montrent qu’en Richmond il y a eu 1085 cas dans la semaine du 6 janvier, en baisse de 210 (16,2%) avec un taux de 547,9 Merton 1841 cas, en baisse de 253 (12,1%) avec un taux de 891,3, Bromley 3158 cas, en baisse de 373 (10,6%) avec un taux de 950,2, Sutton 2000 cas, en baisse de 181 (8,3%) avec un taux de 969,2, Kingston 1286 cas, en baisse de 98 (7,1%) avec un taux de 724,5, Barnet 3747 cas, en baisse de 150 (3,8%) avec un taux de 946,5, Herse 2298 cas, en baisse de 80 (3,4%) avec un taux de 915, et Wandsworth 2482 cas, en baisse de cinq (0,2%) avec un taux de 752,9.

Westminster vu 1472 cas, en hausse de 10 (0,7%) avec un taux de 563,3, Hameaux de la tour 3788 cas, en hausse de 32 (0,9%) avec un taux de 1166,5, Havering 3140 cas, en hausse de 30 (1%) avec un taux de 1209,8, Hillingdon 3032 cas, en hausse de 33 (1,1%) avec un taux de 988, Redbridge 4218 cas, en hausse de 64 (1,5%) avec un taux de 1381,9, Camden 1772 cas, en hausse de 44 (2,5%) avec un taux de 656,2, Enfield 4096 cas, en hausse de 108 (2,7%) avec un taux de 1227,1, Hammersmith et Fulham 1332 cas, en hausse de 41 (3,2%) avec un taux de 719,4, Bexley 2945 cas, en hausse de 96 (3,4%) avec un taux de 1186,1, Haringey 2770 cas, en hausse de 91 (3,4%) avec un taux de 1031,1, Hackney et la ville de Londres 2601 cas, en hausse de 95 (3,8%) avec un taux de 894,3, et Forêt de Waltham 3149 cas, en hausse de 185 (6,2%) avec un taux de 1136,9.

Dans Croydon, il y a eu 4158 cas, en hausse de 324 (8,5%) avec un taux de 1075,2, Kensington et Chelsea 993 cas, en hausse de 81 (8,9%) avec un taux de 636, et Barking et Dagenham 3341 cas, en hausse de 282 (9,2%) avec un taux de 1569,2, Greenwich 3099 cas, en hausse de 272 (9,6%) avec un taux de 1076,3, Islington 1952 cas, en hausse de 173 (9,7%) avec un taux de 805,1, Lewisham 3133 cas, en hausse de 297 (10,5%) avec un taux de 1024,4, Lambeth 2980 cas, en hausse de 291 (10,8%) avec un taux de 914, Hounslow 3103 cas, en hausse de 308 (11%) avec un taux de 1142,8, Newham 4966 cas, en hausse de 492 (11%) avec un taux de 1406,3, Southwark 3178 cas, en hausse de 449 (16,5%) avec un taux de 996,8, Brent 3538 cas, en hausse de 579 (19,6%) avec un taux de 1072,9 et Ealing 3617 cas, en hausse de 720 (24,9%) avec un taux de 1058,2.