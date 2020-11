O

Les chiffres officiels montrent que cinq infractions enregistrées par la police pendant et immédiatement après le premier lock-out national en Angleterre et au Pays de Galles impliquaient des violences domestiques.

La police a enregistré plus d’un quart de million d’infractions signalées comme liées à la violence conjugale de mars à juin, a déclaré l’Office des statistiques nationales (ONS).

Les 259324 infractions représentent une augmentation de 7% par rapport à la même période en 2019 et de 18% par rapport à il y a deux ans.

L’ONS a déclaré que le nombre d’infractions signalées comme impliquant des violences domestiques avait augmenté ces dernières années, alors n’attribuez pas directement la flambée aux tensions liées au verrouillage de la pandémie.

En avril, mai et juin, environ un cinquième (21%, 20% et 19%) des infractions enregistrées par la police ont été signalées comme étant liées à la violence conjugale.

Le nombre a augmenté chaque mois, avec la plus forte hausse entre avril et mai (9%).

L’assouplissement des mesures de verrouillage en ce moment a peut-être permis aux victimes de demander de l’aide en toute sécurité, a déclaré l’ONS.

À mesure que les restrictions se sont assouplies, la proportion des infractions liées à la violence conjugale a légèrement diminué – probablement en raison de l’augmentation globale des crimes enregistrés par la police après le verrouillage.

Des données séparées recueillies par l’Inspection de la gendarmerie et des services d’incendie et de sauvetage de Sa Majesté (HMICFRS) auprès de 40 forces de police montrent qu’il y a eu 64 283 arrestations pour des crimes liés à la violence conjugale entre avril et juin.

Il s’agit d’une augmentation de près d’un quart (24%) par rapport à la même période en 2019, si l’on compare les chiffres de 37 corps de police qui ont fourni des données pour les deux années.

Il y a également eu une légère augmentation (2%) du nombre de renvois à la protection de l’enfance à la suite d’incidents et de crimes liés à la violence conjugale au cours des trois mois par rapport à la même période en 2019.

L’ONS a déclaré que la police métropolitaine avait reçu 41158 appels pour des incidents domestiques entre le 25 mars et le 10 juin – une augmentation de 12% par rapport à la même période en 2019.

Il y a également eu une forte augmentation du nombre de rapports de tiers.

Cela s’explique par le fait qu’un plus grand nombre de personnes qui ne seraient généralement pas à la maison peuvent observer et signaler les incidents, et que les victimes se trouvent à proximité de leur agresseur avec moins de possibilités de demander de l’aide en toute sécurité, a déclaré l’ONS.

La campagne #YouAreNotAlone, lancée en avril, pourrait également sensibiliser davantage les membres du public à rester attentifs aux signes d’abus.

La commissaire aux abus domestiques, Nicole Jacobs, a déclaré que l’augmentation des appels de tiers montre que le public est «de plus en plus conscient et plus sensible au stress et aux risques» pour les personnes vivant la pandémie avec un partenaire violent.

Elle a déclaré: «Je pense qu’il y a eu un certain niveau de sensibilisation. Mais je pense aussi que les gens ont pu réfléchir à ce que cela ferait d’être à la maison et à ce que cela ferait d’être à la maison avec quelqu’un dont vous aviez peur.

“Donc, je pense que le public a pu comprendre et se concentrer sur cela peut-être un peu plus qu’auparavant.”

Entre avril et juin, la ligne d’assistance nationale en matière de violence domestique, gérée par Refuge, a été contactée 40 397 fois, soit une augmentation de 65% par rapport aux trois premiers mois de l’année et environ 444 fois par jour en moyenne au plus fort de la pandémie.

L’ONS a déclaré que l’augmentation des appels ne montre pas nécessairement une augmentation du nombre de victimes, mais qu’elle pourrait représenter une augmentation de la gravité des abus et un manque de mécanismes d’adaptation habituels.

Une recherche distincte de l’organisme de bienfaisance Victim Support suggère que les incidents ont augmenté en gravité.

L’ONS a également fourni des statistiques sur la violence domestique pour l’année se terminant en mars 2020.

Le Crime Survey for England and Wales estime que 2,3 millions d’adultes âgés de 16 à 74 ans – 1,6 million de femmes et 757 000 hommes – ont été victimes de violence domestique. Cela représente environ 5,5% des adultes.

Il s’agit d’une baisse légère mais non significative par rapport à l’année précédente.

La police a enregistré 758 941 crimes liés à la violence conjugale au cours de l’année se terminant en mars 2020, soit une augmentation de 9% par rapport à l’année précédente.

Cependant, les renvois de suspects de la police au Crown Prosecution Service ont diminué de 19% et la proportion de suspects inculpés a également légèrement diminué – de 74% l’année précédente à 73%.

Plus des trois quarts des poursuites de la CPS liées à la violence conjugale ont abouti à une condamnation (78%), un niveau similaire à celui de l’année précédente.

Mme Jacobs a déclaré que la baisse des renvois au CPS était une «source de préoccupation».

Elle a ajouté: «C’est inquiétant. Cela montre exactement ce que j’ai tendance à croire, c’est-à-dire que nous ne participons pas assez bien à notre processus de justice pénale dans de très nombreux domaines pour que les affaires se poursuivent tout au long du système judiciaire.

Les données de l’Enquête sur la criminalité de l’année jusqu’en mars 2020 montrent que la victime était une femme dans 74% des crimes liés à la violence conjugale, les femmes âgées de 16 à 19 ans étant plus susceptibles d’être victimes de violence domestique que les femmes plus âgées.

Les adultes divorcés ou séparés, les personnes handicapées et les chômeurs étaient susceptibles d’être victimes de violence conjugale.

Plus de deux fois plus de femmes handicapées (14,6%) ont été victimes de violence conjugale au cours de l’année se terminant en mars 2020 que les femmes non handicapées (6%).

Et les personnes d’ethnie mixte étaient beaucoup plus susceptibles d’être victimes de violence conjugale que les personnes noires ou asiatiques.