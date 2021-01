P

Les clubs de la Ligue remier ont enregistré 40 nouveaux cas de coronavirus positifs lors des dernières séries de tests, plus du double du sommet hebdomadaire précédent.

Les résultats inquiétants surviennent au lendemain de l’annonce par le gouvernement britannique d’un troisième verrouillage national dans le but de contrôler la propagation du virus, après une augmentation des cas attribués à la nouvelle variante plus contagieuse.

La Premier League a élargi sa disposition pour tester deux fois par semaine et les tests effectués sur les joueurs et le personnel entre le 28 et le 31 décembre ont renvoyé 28 nouveaux cas, avec 12 autres lors d’une deuxième série de tests, entre le 1er et le 3 janvier.

Le sommet hebdomadaire précédent avait enregistré 18 résultats positifs la semaine précédente, du 21 au 27 décembre.

Contrairement au premier lock-out national en mars, le sport d’élite a obtenu une exemption pour se poursuivre à huis clos, et dans un communiqué, la Premier League a déclaré qu’elle «continue de faire confiance à ses protocoles COVID-19 entièrement soutenus par le gouvernement, pour permettre des rencontres. à jouer comme prévu. »

Trois matches de haut niveau – la rencontre de Manchester City avec Everton et les matches de Fulham contre Tottenham et Burnley – ont été reportés la semaine dernière, tandis que plusieurs équipes ont vu leurs équipes épuisées par des tests positifs.