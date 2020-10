Les Dodgers de Los Angeles sont champions des World Series, et les fans de la région de Los Angeles se sont un peu trop amusés à célébrer. Au moins huit personnes ont été arrêtées et plusieurs policiers ont été blessés lors de la célébration mardi soir après que les Dodgers aient battu les Rays de Tampa Bay lors du sixième match de la Série mondiale. Il a également été signalé qu’un semi-camion a été pillé tandis qu’un véhicule de police et certaines entreprises de la région ont été vandalisés.

Selon ABC7 à Los Angeles, des officiers étaient en tenue anti-émeute et en alerte tactique dans le centre-ville de Los Angeles jusqu’à 2h30 du matin mercredi. Certains officiers étaient à cheval et tiraient des balles non létales pour disperser la foule. Lorsque les Dodgers ont gagné, le département de police de Los Angeles a tweeté un message vidéo du légendaire diffuseur des Dodgers, Vin Scully.

Un homme lance un projectile sur un véhicule de police au milieu de fans célébrant la victoire de la Série mondiale à cette intersection d’Echo Park, près du stade Dodgers. pic.twitter.com/Dp6uEhDq62 – Rise Images (@rise_images) 28 octobre 2020

«Je sais que vous voulez célébrer comme tout le monde, mais faisons-le correctement, faisons-le comme les Dodgers l’ont fait, avec fierté et fierté de notre grande ville», a déclaré Scully dans la vidéo. le pays que nous savons célébrer de la bonne manière. »Le maire de Los Angeles, Eric Garcetti, a également envoyé un message aux fans des Dodgers sur Twitter, exhortant les fans à ne pas assister à des fêtes en raison de la pandémie COVID-19.

Un message à tous les Angelenos de @TheVinScully pic.twitter.com/3vsib2ciC4 – LAPD HQ (@LAPDHQ) 28 octobre 2020

“Alors que nous célébrons cet incroyable [Dodgers] victoire ce soir, nous devons nous rappeler que le COVID-19 est toujours là et toujours dangereux », a tweeté Garcetti.« Veuillez ne pas organiser ou assister à des fêtes de la victoire, ou vous réunir en grands groupes pour célébrer. Gardons LA en sécurité. “

Les fans des Dodgers attendent ce moment depuis longtemps. Avant de gagner mardi soir, la dernière fois que Los Angeles a remporté les World Series était en 1988. “Cette équipe a été incroyable tout au long de l’année, tout au long des séries éliminatoires, tout au long de la quarantaine”, a déclaré le voltigeur des Dodgers Cory Seager qui a été nommé World Series MVP après avoir conduit dans la course d’approbation lors de la sixième manche du match 6. “Nous ne nous sommes jamais arrêtés. Nous étions prêts à partir dès que la cloche a été sonnée. Et une fois que c’est fait, nous avons continué à rouler.”