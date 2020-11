Immédiatement après le déclenchement de l’élection présidentielle de 2020 en faveur de Joe Biden, des partisans de tout le pays sont descendus dans les rues pour célébrer. Ce faisant, cependant, des inquiétudes ont surgi de la part des spectateurs alors que des milliers de personnes se rassemblaient dans les régions métropolitaines de Philadelphie à Los Angeles, alors que la pandémie de coronavirus continuait de s’aggraver à l’automne.

De nombreuses personnes ont exprimé leurs réserves sur les scènes qui se déroulaient, même des célébrités comme la star de la musique country Morgan Wallen faisaient partie de ceux qui criaient ce qu’il considérait comme un double standard. Parmi les personnalités les plus notables à prendre part à ces célébrations figuraient Chrissy Teigen et John Legend, qui ont été vus en train de profiter du moment avec une foule de gens à West Hollywood. Alors que de nombreux partisans ont noté que des masques étaient portés lors des rassemblements, la distanciation sociale, en revanche, ne semblait pas être dans l’esprit de beaucoup de participants. Une scène similaire, bien que n’ayant pas la nature grandiose d’une élection présidentielle, s’est déroulée plus tard samedi soir lorsque le football de Notre-Dame a provoqué un bouleversement massif contre le n ° 1 Clemson, ce qui a conduit les étudiants à courir sur le terrain et à célébrer, entraînant également beaucoup de spectateurs inquiets.

Voici un aperçu de certaines des réactions les plus notables aux préoccupations relatives au COVID-19 créées par les rassemblements de célébration.

Wallen susmentionné était la célébrité la plus notable à souligner le double standard qui, selon lui, existe dans les précautions COVID. Wallen a également été retiré de sa performance Saturday Night Live en raison d’avoir été vu faire la fête dans plusieurs bars de l’Alabama avant le spectacle. Beaucoup partagent un sentiment similaire à lui.

Où est le souci du COVID lors de ces célébrations pour Joe Biden? Les hypocrites – Logan Palmer (@ lpalmer1992) 8 novembre 2020

Alors qu’il y avait beaucoup à célébrer samedi, le coronavirus a vu son nombre atteindre des niveaux records dans les jours précédant les élections. Après que beaucoup, y compris le Dr Anthony Fauci, aient suggéré que le pays pourrait atteindre des cas quotidiens à six chiffres, la réalité s’est effondrée lorsque les résultats positifs ont grimpé en flèche à plus de 120 000 jeudi.

Idk qui a besoin d’entendre ça, mais .. COVID-19 ne s’est pas arrêté (ni ralenti) depuis que Joe Biden a remporté l’élection. Il est toujours là, et garder vos masques et espacer un peu plus lors de ces célébrations n’est vraiment pas une chose terrible à considérer. – Lauren (@ lperkowski3) 8 novembre 2020

Philadelphie est peut-être la ville la plus énergique à voir éclater en fête. La ville de Brotherly Love s’est vue occuper le devant de la scène lorsqu’une pile de votes a afflué samedi matin du comté de Philadelphie, ce qui a poussé Biden encore plus loin et a officiellement marqué le moment où les médias ont commencé à appeler la course.

Ce n’est qu’une des nombreuses célébrations de Joe Biden, qu’est-il arrivé à COVID? pic.twitter.com/duJLM25HZq – Libertarian News Network (@ Liberty40625385) 7 novembre 2020

Alors que beaucoup ont été vus faire la fête toute la journée et le soir à travers le pays, d’autres ont choisi de garder la célébration dans leur propre foyer. Cela avait à voir avec la menace du coronavirus et l’inquiétude des spectateurs face à une propagation potentielle du COVID-19.

Je félicite Joe Biden et Kamala Harris, mais respectueusement, les célébrations dans les rues aujourd’hui autour de l’Amérique par les partisans de Biden sans aucune distanciation sociale un jour où COVID-19 est à son apogée dans les cas, n’est pas acceptable ni pro-vie. Nous devons faire mieux. # bidenharris2020 – Rondell Treviño (@Rondell_Trevino) 7 novembre 2020

Certains voulaient même voir les dirigeants nouvellement élus s’exprimer et conseiller à leurs partisans d’être attentifs à leur célébration. Bien que ni Biden ni son vice-président, Kamala Harris, ne se soient prononcés sur les scènes qui se sont déroulées à travers le pays, beaucoup de personnes présentes ont noté que des masques étaient portés par la plupart des gens dans la foule.

Je suis tout aussi excité que tout le monde, mais j’espère sincèrement que @JoeBiden et @KamalaHarris sortiront rapidement et diront aux supporters de porter des masques et de se distancer, de célébrer en petits groupes, etc. Ces célébrations me rendent tellement nerveux 😕 – ℂ𝕙𝕒𝕪𝕒 (@ChayaBaliga) 7 novembre 2020

Comme le tweet ci-dessous discuté, certaines mesures de sécurité seront certainement prises lors de l’inauguration en janvier de Biden en tant que nouveau président. Bien qu’il y ait toujours un discours et un certain type de rassemblement, ce ne sera probablement pas le même spectacle que l’accueil du président.

Ne soyons pas négligents dans nos célébrations. Covid attend là-bas. Collez Joe Biden dans une bulle protectrice au moins jusqu’à l’inauguration. Je vous suggère de prendre du champagne et de faire de même pour vous-même. – David Bimm 🏳️‍🌈 (@crippapur) 7 novembre 2020

Reste à savoir si ces célébrations de la victoire se révèlent ou non être des événements de grande envergure. Selon la personne, les symptômes du coronavirus peuvent prendre jusqu’à deux semaines avant de se manifester après l’exposition, ce qui signifie qu’il sera difficile de déterminer pendant au moins 14 jours supplémentaires à quoi ressemblent certains de ces chiffres de villes et si les personnes infectées y assistaient. rassemblements.

Je suis enthousiasmé par la victoire de Biden. Mais je regarde ces images. Pendant trois jours consécutifs, nous avons battu des records d’infections à Covid. Soyez sage et prudent dans votre célébration. – Eddie S. Glaude Jr. (@esglaude) 7 novembre 2020

