En raison de la pandémie, vous ne pouvez pas oublier d’emporter votre masque avec vous partout où vous allez, mais en réalité, ils ne sont pas à l’aise et de nombreuses célébrités ont imposé une tendance dans les rues, les remplaçant par des foulards et des bandanas. Nous avons compilé les célébrités que nous avons déjà vues se couvrir comme ça.

Olivia Palerme a mis sa touche de style à l’utilisation du masque et dernièrement, nous avons pu le voir avec différents foulards couvrant sa bouche dans le style cowboy.

Le protagoniste de 50 Shades of Grey, Dakota Johnson, est descendu dans la rue avec un foulard que nous avons vu d’innombrables fois, mais qui a un nouvel usage.

Mariah Carey il porte un bandana comme masque alors qu’il encourage les travailleurs essentiels depuis son balcon mansardé à New York.

Le gars cubain Andy Garcia elle fait du vélo en se couvrant d’un foulard bleu.

Jennifer Garner elle fait du vélo le visage couvert d’un foulard vert menthe aux imprimés discrets.

Sarah Jessica Parker portait un bandana turquoise comme masque pour une sortie à New York.

Déjà récupéré de covid-19 Tom Hanks il nous regarde avec méfiance depuis sa voiture, vêtu d’un bandana vert. Pas sans mon bandana!

Le beau Jeremy Meeks a choisi une écharpe noire pour faire du jus de fruits à LA.

Eiza Gonzalez elle se protège du coronavirus avec un bandana et achète des fleurs au marché.

Heidi Klum porte un masque de bandana avec son mari Tom Kaulitz, alors qu’ils font les courses.

Ashley Olsen il porte un masque de bandana marron tout en gardant un profil bas en quittant son bureau après le méchant divorce de sa sœur Mary-Kate.

Pilote Minnie elle avait l’air élégante et joyeuse dans une robe blanche Zara et un chapeau assorti. S’assurant de se protéger et de protéger sa communauté contre le coronavirus, l’actrice de Good Will Hunting a couvert son visage d’une écharpe rouge, blanche et bleue.

Orlando Bloom Avec un look décontracté avec un t-shirt gris à manches longues, des sandales et un short noir, votre meilleur accessoire? Un bandana qui a servi de barrière protectrice contre le COVID-19.

Kristen Stewart consacre le bandana comme le masque à la mode à Hollywood. Elle a décidé de transformer ses bandanas préférés et de leur donner cette nouvelle utilité. Une application très adaptée à une star avec un timbre rocker et transgressif.

Johnny Depp Elle a utilisé cet accessoire pour couvrir son nez et sa bouche, ainsi que pour donner à ses tenues une touche distinctive.

L’actrice Ambre a entendu Non seulement il a montré qu’il aimait les bandanas ou les mouchoirs comme masque fait maison. Elle a également prouvé aux caméras qu’elle possédait une collection diversifiée.

Margot Robbie Il a réussi de son mieux et a fabriqué un masque fait maison avec un bandana pour faire les courses pendant la quarantaine.

N’oubliez pas qu’un chiffon, contrairement à un masque spécialisé, n’a pas de degré de protection médicale, il est donc préférable de réserver son utilisation à des moments et des scénarios spécifiques.