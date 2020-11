Bien que certains éléments de la culture populaire suggèrent que le survêtement n’a pas l’air cool, certaines célébrités prouvent que c’est la tenue de sport parfaite.

Georgina Rodriguez a décidé de mettre de côté ses mini-robes pour opter pour un style plus sportif. Au lieu de modèles courts, il a préféré porter un ensemble sportif et ultra confortable qu’il a complété avec les chaussures les plus inattendues.

Aujourd’hui, les looks plus fonctionnels sont privilégiés dans lesquels le confort prévaut, Alessandra Ambrosio en est un bon exemple.

La tendance athleisure, de la gym à la rue, est à la mode, et Stella Maxwell est accro. Baskets avec veste en cuir et équipement de sport turquoise.

Chiara Ferragni applique cette tendance avec succès, créant un équilibre entre sport et élégance.

Gigi hadid opte pour la gamme de gâteaux. Plus précisément, il opte pour un vert poudré pour son sweat-shirt et son pantalon de sport. Il l’associe à des bottes de pluie de la marque Stella McCartney.

La couleur grise, un classique de la mode sportive, est le choix avec lequel Jennifer Lopez unifie votre look. Dans son cas, optez pour un sweat-shirt assorti avec des joggeurs. Portefeuille Hermes Birkin noir et bottes à talons hauts avec semelle.

Ellen Pompéo Optez pour l’élégance sportive avec une tenue de sport bleue très chic de la marque Tory Burch.

Megan Fox il sourit en portant une tenue de sport marron. Les vêtements de loisirs élégants de Fox étaient ornés de motifs arc-en-ciel.

Selena Gomez à l’aéroport de Los Angeles: dans une tenue de sport Vêtements rouge associée à une paire de sandales à talons blanches.

Quand il s’agit de sortir faire une promenade Mélanie Griffith misez sur un «total look» crème avec des bottes marron.

Irina Shayk Tentez votre chance avec un look gris perle et les bottes à talons hauts font l’affaire.

Sans mots. Voilà comment nous sommes restés quand nous avons vu Kim Kardashian avec une tenue similaire: équipement de sport brut avec pantalon assorti. Pour oublier.

À Roselyn Sánchez On pardonne presque tout, mais ce look gris et des bottines à talons hauts on ne peut pas l’ignorer.

Être beau en jaune fluo est tout à fait impossible, mais en plus de cela, vous décidez que le meilleur accessoire est des talons noirs. Rita prie. Hou la la!

Le néon n’est pas seulement élégant … mais aussi très sexy! Et il n’y a pas de meilleur exemple de cela que Kylie Jenner, qui a révolutionné les réseaux en publiant une photo avec un groupe sportif aux couleurs vives.

Cara Santana elle se laisse aller à arpenter les rues de Los Angeles un jour habillée en Erewhon de la tête aux pieds.

Ariana Grande elle a été prise en compagnie de Myron, un de ses chiens, dans les rues froides de New York. Le look quotidien d’Ariana comprenait une veste Louis Vuitton chère et des bottines Prada.

Hailey Baldwin porter le couple interdit! Les filles «it» ont montré leurs longues jambes avec une tenue de sport brillante accompagnée de talons.