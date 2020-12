F

amily et les amis d’Ariana Grande ont réagi avec plaisir lorsque la star a révélé qu’elle était fiancée à son petit ami agent immobilier Dalton Gomez.

Grande, 27 ans, sort avec Gomez, également dans la vingtaine, depuis environ un an.

Le couple vit actuellement en lock-out dans la maison de Mme Grande à Los Angeles, selon les rapports.

Les amis et la famille célèbres n’ont pas tardé à saluer l’annonce spectaculaire du couple.

Sa mère Joan n’a pas tardé à donner sa bénédiction sur Twitter: «Je suis tellement excitée d’accueillir Dalton Gomez dans notre famille! Ariana, je t’aime tellement toi et Dalton !!!! Voici pour heureux pour toujours! YAY! xoxoxo »

Kim Kardashian a écrit: «Tellement heureux pour vous les gars !!! Je t’aime!!!”

Demi Lovato a été stupéfaite par l’alliance scintillante en disant: «cette bague est tout !!!

Frère Frankie Grande a écrit: “Bienvenue Dalton dans la famille! YAY! Ce n’est que le début d’une longue vie remplie de rires et d’amour. Ugh. Je vous aime tous les deux!”

Cela vient à la fin d’une année chargée pour Ariana Grande qui a annoncé qu’elle sortait également un film de concert de sa tournée mondiale Sweetener sur Netflix.

La pop star a déclaré Excuse Me, I Love You arrivera sur la plateforme de streaming aujourd’hui, un an après la fin de la tournée.

Il présente des images inédites de Grande à la maison et sur la route, a déclaré Netflix, ainsi qu’un aperçu des «moments intimes et émotionnels» de la tournée.

Sweetener, l’album, est arrivé en août 2018 et était le premier de Grande depuis l’attentat à la bombe de Manchester Arena en mai de l’année précédente. Le single No Tears Left To Cry était une réponse à la tragédie.

D’autres chansons du disque incluent God Is A Woman et Breathin. Grande a sorti son dernier album, Positions, en octobre. Il a atteint le numéro un au Royaume-Uni.