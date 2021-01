La Spice Girl devenue designer était l’une des nombreuses stars qui ont sonné en 2021 en partageant des messages sur la dureté des 12 derniers mois.

Mais beaucoup ont également publié des messages d’espoir pour l’avenir, écrivant sur les leçons qu’ils ont apprises au milieu de Covid-19.

Célébrant la fin d’une «année très différente», Beckham a publié une série de photos de sa famille sur Instagram, y compris une photo du fils aîné Brooklyn et de sa fiancée actrice Nicola Peltz.

Elle a écrit: “Bonne année !! Et Dieu merci, c’est fini! Ce fut une année très différente (et un Noël très différent) pour beaucoup d’entre nous mais je suis toujours aussi reconnaissante pour tous les souvenirs que nous avons pu reconstituer. l’année dernière. Voici 2021! “

La star de la musique country Parton a partagé un message d’espoir avec ses abonnés Twitter.

Elle a écrit: “À travers toute l’obscurité, j’ai fait de mon mieux pour répandre un peu de lumière en 2020. Merci d’être venu pour la balade. À tous en 2021!”

Jenner a plaisanté en disant qu’elle “nageait en 2021” en postant des photos d’elle-même en train de porter un bikini, tandis que Paris Hilton a simplement demandé à ses fans: “Quelles sont vos résolutions du Nouvel An?!”

La présentatrice Fearne Cotton, dont le podcast sur la santé mentale Happy Place a trouvé un public plus large en 2020, a partagé un message de motivation sur Instagram, exhortant ses abonnés à faire des erreurs et à utiliser chaque jour comme “catalyseur d’un changement positif”.

“Quand je me réveillerai demain, je serai toujours le même vieux moi. Pas plus cool, pas plus en forme, je n’aurai pas d’étagères dignes de Pinterest ou un cul de pêche mais je continuerai à être moi et à continuer à apparaître. Bonne ambiance pour vous. tout ce qu’elle a écrit.

L’actrice Lena Dunham s’est adressée à ses «bébés survivants de 2020» en partageant une photo d’elle-même assise à côté d’un arbre de Noël rose et d’une guirlande qui disait: «2020 est terminé».

Elle a offert une série de leçons qu’elle avait apprises cette année, notamment «Nous n’arrêtons jamais d’être en désordre» et «La solitude est différente de la solitude».

La présentatrice Rachel Riley et son mari, l’ancien professionnel de Strictly Come Dancing Pasha Kovalev, ont partagé une photo d’eux devant le palais de Buckingham, tenant leur petite fille Maven.

Elle a écrit: “Bonne année de notre maison à la vôtre! Voici une 2021 vaccinée.”