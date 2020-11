Irina Shayk et Sarah Jessica Parker ont épaté les fans de mode après leur apparition dans les rues de New York avec deux doudounes imprimées. Nous vous proposons ici 8 modèles que vous devriez envisager cet hiver.

Le modèle russe, Irina ShaykElle portait un magnifique manteau matelassé à imprimé nuage Moschino d’une valeur d’environ 2000 $.

Sarah Jessica Parker il a également fait sa mise en scène avec le Jungle Pop Puffer à 350 $ de Farm. La belle veste longue est réversible et présente des motifs de singe avec des plantes d’un côté et des imprimés animaliers de l’autre.

L’actrice colombienne, Sofia Vergara, qui a conquis le public américain après sa participation à «Modern Family», n’a pas voulu être moins et rejoint cette tendance avec le V Barocco Print Puffer Coat de Versace. La casquette noire à imprimé or vaut plus de 2300 $.

Avec un motif plus classique, mais non moins frappant, Selena Gomez, J’arrive à l’aéroport JFK de New York avec la doudoune Puma x ADER Down Puffer, idéale pour les basses températures.

Le modèle Gigi hadidDevenue maman à peine, elle opte pour la veste en duvet matelassée réversible Fendi à imprimé logo qui, comme son nom l’indique, est réversible. La veste rouge, avec des détails sur la manche, vaut plus de 2300 $.

La soeur de Gigi, Bella HadidIl a également rejoint cette mode mais dans son cas, il a utilisé un gilet rembourré de différentes couleurs en quittant son hôtel à Paris.

Le célèbre chanteur, Camila Cabello a prouvé qu’elle suivait aussi la mode et portait la veste réversible Borgodo Puffer de la même signature que le manteau de Sarah Jessica Parker. La veste Farm Rio vaut 300 $.

Pour la fin, et non moins important, reste le très Kim Kardashian qui a été bien protégé du froid dans un modèle argent métallique appelé Puffer Foil de Nike.

Lequel de tous est votre préféré?