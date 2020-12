Ces célébrités ont triomphé au milieu de la pandémie.

Ester Exposito. La madrilène est devenue l’espagnole la plus populaire d’Instagram. Usine virale, objet de désir pour les marques et centre d’attention médiatique. Succès à l’écran et nouveau petit ami, l’acteur mexicain Alejandro Speitzer.

Anya Taylor-Joy joue la prodigieuse joueuse d’échecs Beth Harmon dans Queen’s Gambit dans la minisérie la plus regardée de l’histoire de Netflix et a réévalué l’intérêt pour les échecs dans le monde entier.

Bong joon-ho. Le cinéaste coréen est entré dans l’histoire aux Oscars. Son film “Parasites” a remporté quatre prix, devenant ainsi la première production non anglophone à remporter le prix du meilleur film.

Dua Lipa elle s’est imposée comme la grande reine de la pop millénaire avec son deuxième album studio, Future Nostalgia, nominé dans six catégories aux Grammy Awards.

Kylie Jenner, le célèbre qui a généré le plus d’argent en 2020, selon Forbes. La mondaine occupe la première position du top dix, dans laquelle elle apparaît comme la seule femme.

Shira haas est tombée amoureuse de tout le monde grâce à son rôle d’Esty dans l’une des séries de l’année, Unorthodox.

Mauvais lapin. Le joueur de reggaeton portoricain a sorti trois albums, a fait la couverture de plusieurs publications et a battu plusieurs records cette année pandémique.

Kamala Harris. La première femme, la première Afro-américaine et la première Américaine d’origine asiatique. Tous ces jalons sont ce que Kamala rompt en une seule séance lorsqu’il occupe la vice-présidence des États-Unis, deuxième poste le plus important dans la politique du pays et bras droit du président le plus puissant du monde.

Lily Collins Elle a une carrière de plus d’une décennie en tant qu’actrice de cinéma et de télévision, mais n’est pas devenue célèbre avant de jouer dans la série à succès Netflix 2020 Emily à Paris. L’artiste éblouit également dans son nouveau film, Mank de David Fincher. Cette année ajoute également son engagement envers Charlie McDowell.

Irina Baeva grandit dans sa carrière d’actrice, le nombre d’adeptes, dans la renommée mondiale. Grand pas dans l’année de la pandémie.

Joaquin phénix. Un Joker écrasant qui a remporté le prix du meilleur acteur. Militant environnementaliste et végétalien, Phoenix est également devenu le père d’un garçon nommé River, comme son défunt frère.