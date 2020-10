Nous vous montrons des célébrités qui parient sur le denim sur le denim et nous vous proposons des pièces parfaitement combinables pour que vous puissiez, vous aussi, assembler votre look avec ce tissu confortable, durable, classique et à la fois toujours actuel.

Sofia Vergara a fait ses débuts en tant que designer pour Walmart avec une ligne composée de plus de 100 vêtements dans lesquels le denim est la pièce phare. Le look 100% denim est une fois de plus le protagoniste, comme dans les années 90.

Actrice Amon Adams il a été encouragé à regarder en jean total avec une tenue super urbaine pour une sortie.

Céline Dion vit son meilleur moment dans le monde de la mode. Le chanteur canadien ose toutes les tendances de la saison et certaines les poussent à l’extrême.

eiza Gonzalez Avec une veste en jean et un pantalon, la célébrité sait combiner.

Jennifer Lopez avec veste, jean, chemisier, sac et même chaussures assortis.

À Khloe kardashian Elle adore porter la tendance et elle avait l’air incroyable en portant un total look denim: veste, top et jean.

Bien que porter du denim dans une tenue monochrome soit synonyme de fraîcheur, Margot Robbie lui a donné une mise à niveau en combinant les vêtements comme s’il s’agissait d’un lavage dépareillé. Le jean est dans un ton clair et le camionneur dans un bleu plus élevé. Pour compléter, une paire de mules en PVC et un sac doré.

Natti Natasha est encouragé car c’est un look super urbain et cool qui promet de rester.

Miley Cyrus elle a été repérée à New York avec le style de la mode !! Sa tenue double denim se composait d’une paire de jeans baggy à jambe droite et d’une veste surdimensionnée. Miley a terminé sa tenue avec un chapeau noir.

Selena Gomez elle avait l’air sensationnelle dans sa veste en jean slim à manches courtes, qu’elle a associée à un col roulé noir et à un pantalon bouffant assorti.

Adriana Lima en jean et veste en jean oversize au Festival de Cannes.

Becky G elle a maximisé son double denim avec des paillettes et de la peinture sur le tapis rouge des Spotify Secret Genius Awards à Los Angeles.

Le denim est l’une des textures les plus intemporelles et les plus faciles à mélanger. C’est déjà un basique incontesté et c’est le favori de Ana de Armas.

Jennifer Meyer elle a associé un double denim avec des baskets et un sac à main rouge pour un dîner décontracté à Los Angeles.

Penser à un look denim peut être très élégant et sophistiqué si nous ajoutons des accessoires en hauteur, comme de bonnes bottes comme Emily Ratajkowski.

Les vestes en jean se portent comme elles le font Rihanna, fidèle admirateur de ce style.

Vous pouvez mélanger différents types et couleurs de denim et assembler une tenue très contemporaine comme Hailey Bieber.

Heidi Klum nous donne des leçons sur la façon de porter du double denim lors de son deuxième jour de tournage de America’s Got Talent.

Kristen Stewart un autre amateur de double denim grunge.

Alyssa Milano en denim bicolore lors du lancement de son livre à New York.

Kate Hudson un autre célèbre qui mise sur la formule des années 90 la plus basique et la plus portable de tous les temps: le look denim total.