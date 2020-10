Lire le contenu vidéo

NakedBallots.org

Si la nudité et la démocratie ne semblent pas être deux choses qui vont de pair, bienvenue en 2020, où les célébrités associent parfaitement les bottines et les bulletins de vote.

Un groupe de A-listers déshabillés à leurs costumes d’anniversaire pour avertir les électeurs cette année des bulletins de vote «nus» – c’est à ce moment que votre carte d’électeur n’est pas correctement remplie ou placée dans le bon nombre d’enveloppes (dans certains États). Ceux-ci ne sont pas comptés, et ce n’est pas un problème.

Pour éviter ça … les gens aiment Sarah Silverman, Mark Ruffalo, Chelsea Handler, Naomi Watts, Josh Gad, Chris Rock et d’autres se sont déshabillés pour souligner ce point. Ils sont peut-être nus, mais cela ne veut pas dire que votre bulletin de vote par correspondance doit suivre le mouvement (d’anniversaire).

Le PSA a été mis en place par une organisation appelée RepresentUs, et tout son objectif semble être de sensibiliser le public au vote à domicile au cours de ce cycle électoral – ce qui a été vivement débattu, et mal décrit comme corrompu par le Atout administration.

Vous pouvez vérifier vous-même ce que les stars ont à dire sur les bulletins de vote par correspondance – mais l’essentiel est … suivez les instructions et assurez-vous de connaître le protocole de votre État pour l’envoi de votre vote.

Oh, et le plus important – faites entrer vos documents dans le système tôt et souvent, sinon ils pourraient ne pas être comptés.