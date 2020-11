Les célébrités vivent une triste absence quand elles perdent leur mère

1/6

Les célébrités vivent une triste absence après avoir perdu leur mère | Agence du Mexique

Dans le cadre de la récente célébration du 2 novembre, jour où est célébrée la mémoire des fidèles du défunt au Mexique, pour de nombreuses stars du monde artistique, elle représente le moment le plus difficile après que de nombreuses figures ont perdu leur mère en cette année.

Certains d’entre eux ont été avancés dans les premiers mois de l’année, d’autres dans le cours et malheureusement d’autres sont arrivés récemment, ce qui réaffirmerait le grand chagrin de beaucoup de ces célébrités en ne les ayant pas plus physiquement.

Magda Rodriguez

L’un des jeux les plus tristes à vivre ces derniers jours a été celui de Magda Rodríguez, juste un jour avant la célébration emblématique du 2 novembre, la nouvelle a choqué le milieu de l’émission et fait face à sa fille, Andrea Escalona, ​​pour traverser à travers l’un des moments les plus difficiles.

Après la réaction récente de la conductrice elle-même, qui a exprimé dans un message le grand vide laissé par son partenaire de vie avec qui elle avait une relation très proche et qui sait, cela lui manquera beaucoup. Parallèlement à l’une de ses publications les plus récentes, la collaboratrice du programme “Hoy”, que sa mère a produit, a partagé quelques mots qui ont brisé le cœur de ses adeptes. “Je ne sais pas comment je vais vivre sans toi.”

La société de production est partie le 1er novembre, c’est au cours de la journée que la nouvelle a été diffusée qui a secoué l’ensemble du média mexicain.

Comme Andrea, d’autres personnalités célèbres ont fait face à une année 2020 très difficile dans laquelle elles ont traversé cette grande douleur.

Itatí Cantoral

La protagoniste de “La Mexicana y el Guero”, Itatí Cantoral, est une autre de celles qui, il y a à peine deux mois, le 28 août, avec sa famille ont affronté le moment le plus difficile de leur vie, voyant sa mère partir qui l’actrice avait également un lien très spécial pour être la seule femme.

C’est son frère José Cantoral, qui après cette condamnation est resté très proche de l’actrice lors des funérailles de l’ancien chef de famille, Itatí Zucci, qui a perdu la vie à 83 ans après avoir été infecté par Covid 19.

L’héritage que ma mère m’a laissé est avant tout de remercier Dieu chaque jour de m’avoir donné la vie et de m’avoir donné les beaux enfants qu’il m’a donnés et pour mon travail, et de ne jamais négliger les gens qui m’aiment. et surtout le public qui m’a fait, là je prends toujours ma mère, ma mère est ma force “, a révélé

Miguel Bosé

Lucía Bosé, mère du chanteur espagnol, Miguel Bosé a été l’une des premières à être partie au début de ce 2020 à cause du coronavirus. L’interprète de “Amante Bandido” a été l’une des premières célébrités à avoir renvoyé le 23 mars la femme qui lui avait donné la vie à l’hôpital général de Ségovie où il a été admis en raison des symptômes puissants qu’il présentait provenant de Covid- 19 qui a fini par prendre sa vie.

Encore plus difficile a été le moment pour le chanteur qui à cette époque était au Mexique d’où il a dû dire au revoir à sa “bien-aimée maman” à qui il a dédié quelques mots émouvants.

L’univers a maintenant une énorme étoile bleue, vivante et brillante. Toujours pleine de grandeur, Lucía Bosé. Bien-aimée maman bleue, tu seras toujours dans nos pensées, dans nos cœurs. Dans votre gloire, dans votre gloire, continuez à briller; et encore plus intensément, le ciel est plus beau. Pour toujours éternel “,

Gaby Spanic

C’était le 19 octobre dernier lorsque l’actrice de “La Usurpadora”, Gaby Spanic, a dû renvoyer sa “grande guerrière”, sa mère, Mme Norma Uretra, qui a perdu la vie dans une dure bataille contre le cancer.

C’était lors d’un appel vidéo au cours duquel sans le savoir la histrionique aurait dit au revoir à sa mère, les deux ont échangé quels seraient ses derniers mots quelques instants avant que l’actrice ne monte sur scène en participant à une danse de télé-réalité, une raison qui l’empêchait d’être avec elle dans ses derniers instants.

Spanic a reçu la nouvelle fatale après l’appel qu’ils avaient passé quelques minutes auparavant. De la même manière, il a partagé un message avec ses followers dans lequel il a rendu hommage à sa courageuse mère qui se serait battue jusqu’au bout.

Merci maman d’être une guerrière, de nous avoir consacré ta vie, de nous avoir appris à être aussi forte que toi. Je suis rassuré que maintenant que vous êtes dans un meilleur endroit, j’espère simplement que Dieu nous donne également la paix dont nous avons besoin pour vivre sans vous. Nous vous aimons », a-t-il écrit.

Daniela Romo

Son amie, partenaire et représentante, Daniela Romo avait tout ce qu’elle appelait sa «tête de coton», Mme Teresa Corona, la mère de la chanteuse, partie le 27 septembre à l’âge de 95 ans.

Il y avait une relation très compliquée entre les deux, donc ce n’était pas un moment facile pour l’interprète de “De me enamourate” qui après la nouvelle a partagé un message sur ses réseaux sociaux dans lequel elle a dit au revoir à Mme. tout ce qu’elle lui aurait donné en tant que mère.

La chanteuse Daniela Romo a souffert d’un cancer il y a quelques années et a révélé que le principal moteur qui lui avait fait embrasser la vie à cette époque était l’idée de continuer avec sa mère. “Seulement pour toi j’ai vécu”, la chanteuse a honoré sa vie et l’amour qu’elle a semé chez les autres et la réconforte désormais pour continuer, a-t-elle exprimé dans son message.

Veronica Castro

Sans aucun doute, l’une des nouvelles les plus tristes dont la famille Castro et en particulier l’actrice bien connue Verónica Castro a été saisie a été le départ douloureux de Mme Socorro Castro, sa mère, qui a quitté à 85 ans le 24 avril.

La grand-mère de Christian Castro a dit au revoir à ce monde dans l’un des mois les plus difficiles de la pandémie où les funérailles ont été effectuées sous des mesures strictes, de sorte que le seul qui pouvait accompagner sa dépouille était son fils, le producteur José Alberto Castro.

Ni Verónica, ni ses autres enfants et parents n’ont pu la revoir à son dernier lieu de repos. C’est le chanteur lui-même qui a récemment révélé qu’il n’avait pas été en mesure de surmonter sa perte.

Rocio Sanchez Azuara

Une fois de plus, la vie a mis à l’épreuve le courage de la célèbre animatrice de “Things of Life”, Rocío Sánchez Azuara qui a vécu dans les derniers jours la perte de sa mère, Mme Juana Azuara Meraz qui est partie un an après elle petite-fille Daniela Santiago Sánchez a perdu la vie à 32 ans après un long combat contre le lupus qu’elle a subi.

La mère de Rocío a été hospitalisée en raison d’une obstruction intestinale et après une série de complications, elle a péri le 22 octobre à l’âge de 97 ans, faire face à cette nouvelle n’a pas été facile pour le chauffeur qui a partagé en larmes comment elle a appris son départ, la La présentatrice célèbre a trouvé du réconfort dans l’idée que ses parents et sa fille sont enfin ensemble de quelque part.