Trois mois et demi après la mort de Don Manuel “El Loco” Valdés, son fils Marcos Valdés a révélé que les restes du célèbre acteur se trouvaient dans la maison d’un de ses frères.

Après l’annonce malheureuse de la mort du célèbre acteur et chauffeur le 28 août, c’est désormais l’acteur qui a annoncé que les cendres de son père passeraient du temps avec chacun de ses frères.

«Nous parlons de partager les cendres de mon père, un mois pour chacun, c’est suffisant pour nous tous, s’ils ne passent pas un mois, nous sommes beaucoup de frères, alors nous essaierons d’avoir les cendres de mon père pendant un mois chacun nous », a déclaré Marcos lors de sa rencontre avec divers journalistes.

Interrogé sur la question de savoir si le fils de Vero Castro était également inclus dans ces plans, l’artiste a expliqué: «Bien sûr, bien sûr (c’est envisagé) … c’est un gars formidable, je lui écris, et il est très occupé, ce qui Je comprends, et il est très consterné, tu sais qu’il est consterné par la perte de sa grand-mère, la perte de son père, il faut aussi se mettre à sa place, qu’il n’a pas été facile de perdre sa grand-mère qui était celle qui l’a élevé depuis J’étais très jeune parce que Verónica s’est consacrée à travailler toute sa vie, elle était la pourvoyeuse de cette famille, de chacun des Castro, elle a toujours été la pourvoyeuse et très travailleuse et très talentueuse ».

Enfin, interrogé sur l’idée d’emmener la dépouille de son père dans une niche de la Basilique de Guadalupe, Marcos Valdés a commenté: «Non, ce n’est pas un fait, en ce moment mon frère Michel l’a, c’est lui qui a les cendres , et le mois prochain il se chargera de les remettre à Manuel, puis à Oscar, puis à Pancho, puis à Pedro, et c’est comme ça que nous sommes, comme une tombola pour qu’il nous touche ».

Par: EL IMPARCIAL