Sean Connery rentre chez lui en Écosse, a révélé sa veuve dans une nouvelle interview avec The Scottish Mail. Micheline Roquebrune a été mariée à Connery pendant les 45 dernières années de sa vie, et elle a dit qu’il voulait que ses cendres soient dispersées dans son pays d’origine. Connery est décédé il y a un peu plus d’une semaine à son domicile aux Bahamas, avec Roquebrune et d’autres membres de sa famille à ses côtés.

“Nous allons ramener Sean en Ecosse – c’était son dernier souhait”, a déclaré Roquebrune. “Il voulait que ses cendres soient dispersées aux Bahamas et aussi dans sa patrie.” Elle a également reconnu que la pandémie de coronavirus pourrait ralentir le processus pour ramener les restes de son mari à la maison, mais a déclaré qu’elle n’était pas pressée. “Chaque fois qu’il est possible et sûr de voyager à nouveau, la famille a l’intention de retourner en Écosse avec lui”, a-t-elle déclaré.

Roquebrune a également abordé les questions répandues sur les funérailles publiques ou le service commémoratif pour Connery, affirmant que cela ne viendrait pas non plus de si tôt. “Nous aimerions organiser un service commémoratif pour lui en Ecosse – c’est notre espoir. Mais nous ne pouvons pas dire quand cela se produira exactement”, a-t-elle déclaré.

Connery serait mort dans son sommeil chez lui à Lyford Cay, aux Bahamas, et aurait été incinéré dans un salon funéraire à proximité. Roquebrune, 91 ans, a déclaré qu’elle gardait ses cendres en sécurité «jusqu’à ce que nous puissions voyager», ajoutant à nouveau: «nous ne savons pas quand cela sera possible». Connery avait 90 ans et était à la retraite depuis plus d’une décennie.

Connery laisse également dans le deuil un fils, Jason Connery, 57 ans, qui est lui-même acteur. Jason a été le premier à confirmer la nouvelle de la mort de son père, déclarant à la BBC: “Nous travaillons tous à comprendre cet énorme événement tel qu’il ne s’est produit que récemment, même si mon père est malade depuis un certain temps. Un triste jour pour tous. qui connaissait et aimait mon père et une triste perte pour toutes les personnes du monde entier qui ont apprécié le merveilleux cadeau qu’il avait en tant qu’acteur. “

Connery a eu une longue et illustre carrière dans l’industrie du divertissement et est souvent crédité d’avoir contribué à créer le genre des films à succès lui-même. Il a été le premier à jouer le rôle de James Bond et est également apparu plus tard dans la franchise Indiana Jones. Les fans du monde entier continuent de pleurer pour l’acteur acclamé.