YouTube fait face à un procès intenté par un groupe de propriétaires de chaînes qui affirment que leurs droits ont été violés par les récentes mesures de modération de la plateforme contre les comptes QAnon. Les utilisateurs, dont beaucoup comptaient des centaines de milliers d’abonnés sur la plate-forme, demandent une ordonnance d’interdiction temporaire pour restaurer leurs comptes.

«Le démantèlement massif de YouTube, qui a eu lieu à peine trois semaines avant l’élection présidentielle de 2020, a fonctionné au détriment des créateurs de contenu conservateurs et des électeurs américains qui recherchent leur contenu», affirme la plainte. “YouTube a pris cette action draconienne si rapidement que les plaignants … n’ont reçu aucun préavis et n’ont pas été en mesure de télécharger leur propre contenu.”

L’article 230 de la loi sur la décence en matière de communication protège généralement les plates-formes contre les poursuites pour mesures de modération, et la loi est susceptible d’être un pilier de la défense juridique de YouTube. Les républicains ont proposé d’ajouter une clause de «devoir de foi» à l’article 230, ce qui faciliterait le succès des poursuites de cette nature. Mais aucun de ces efforts n’a été adopté. En conséquence, le mérite juridique du procès demeure incertain.

Au moins une des chaînes a rencontré des problèmes pour contenu de complot avant le changement de politique du 15 octobre. La chaîne SGT Report, dirigée par le plaignant principal dans l’affaire, a été suspendue en 2018 après avoir promu des allégations non fondées selon lesquelles Hillary Clinton et Huma Abedin terrorisaient un petit enfant – bien que la chaîne ait été rétablie après que les abonnés se sont plaints. Un autre compte, TRU Reporting, a promu un certain nombre de théories du complot adjacentes à Pizzagate sur Twitter, y compris des allégations selon lesquelles des enfants de la famille Biden sont victimes de trafic sexuel.

YouTube a longtemps lutté contre le contenu de conspiration, mais il n’a pris que récemment des mesures concrètes pour réduire sa propagation. En 2018, la plate-forme a commencé à ajouter des liens «faisant autorité» vers des vidéos sur des sujets adjacents au complot comme l’atterrissage sur la Lune ou l’attentat à la bombe d’Oklahoma City, dans l’espoir que des informations factuelles éloigneraient les utilisateurs de théories plus sauvages. L’année suivante, YouTube a changé son algorithme pour réduire le contenu de conspiration, et les modérateurs de la plate-forme ont pris une ligne plus dure contre les vidéos de conspiration, interdisant même une vidéo de Shane Dawson qui explorait des conspirations populaires.

Le 15 octobre 2020, YouTube a poussé cette campagne un peu plus loin, en élargissant ses politiques de haine et de harcèlement “pour interdire le contenu qui cible un individu ou un groupe avec des théories du complot qui ont été utilisées pour justifier la violence dans le monde réel.” Les politiques étaient particulièrement axées sur la théorie du complot QAnon, entraînant la suppression immédiate de dizaines de milliers de vidéos QAnon et de centaines de chaînes.

Dans le procès, cependant, les plaignants décrivent le mouvement de modération comme ciblant plus généralement les chaînes YouTube conservatrices, jouant dans les préoccupations républicaines de longue date concernant les préjugés anti-conservateurs sur les plates-formes. La plainte cite les droits de liberté d’expression des plaignants en vertu du premier amendement, affirmant que la suppression des chaînes dans les semaines précédant les élections entraînera un préjudice irréparable pour le public.

«Parce que les canaux des plaignants traitent de questions d’intérêt public qui sont très pertinentes pour l’élection du 3 novembre et ses conséquences prévues», indique la plainte, «tant les plaignants que le public subiront un préjudice irréparable en l’absence d’une injonction immédiate et affirmative.»

Google n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.