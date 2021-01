N

Les championnats britanniques d’athlétisme en salle du mois dernier ont été annulés pour la première fois en 60 ans à cause de la pandémie de Covid-19.

L’événement devait avoir lieu à l’Emirates Arena de Glasgow du 20 au 21 février, mais vendredi, British Athletics a déclaré que l’événement avait été rayé du calendrier.

L’organisation a déclaré qu’elle viserait toujours à proposer des événements plus petits pour permettre aux athlètes de se qualifier pour les championnats d’Europe en salle, qui devraient actuellement se dérouler à Torun, en Pologne, du 5 au 7 mars.

Dans un communiqué, British Athletics a déclaré: «La décision a été prise à la lumière de la pandémie en cours pour assurer la sécurité de tous ceux qui doivent participer: athlètes, entraîneurs, officiels techniques, bénévoles, personnel des événements et des sites, ainsi que la protection de la communauté de Glasgow. .

«À l’heure actuelle, le processus de test des participants aux championnats à travers le Royaume-Uni – considéré comme une mesure essentielle – ne réduirait pas suffisamment les risques.

«British Athletics reconnaît notre responsabilité sociale plus large de réduire la transmission du Covid-19 et de ne pas surcharger le NHS.

«Alors que le sport d’élite a obtenu le privilège d’une exemption pour permettre à l’entraînement et à la compétition de se poursuivre, la logistique de l’organisation en toute sécurité d’un championnat national comprenant plus de 500 participants basés à travers le Royaume-Uni et à l’étranger doit être équilibrée avec les risques pour les personnes impliquées, la communauté locale et le climat médical actuel.