Les charmes d’Anastasia Kvikto pourraient surpasser Celia Lora | Instagram

Il semble que le modèle russe Anastasia Kvikto pourrait surpasser la mannequin mexicaine Celia Lora pour le fait qu’elle a des charmes encore plus grands que la fille d’Alex Lora.

Au cours de ces derniers mois, le nom de Anastasia Kvikto Cela a beaucoup sonné sur les réseaux sociaux, même à certaines occasions, il a été comparé au modèle britannique Demi Rose le modèle américain Jocelyn cano.

Anastasia a 25 ans, elle est née à Kaliningrad en Russie, le 25 novembre 1994, lorsqu’elle était adolescente, elle a déménagé aux États-Unis pour commencer son rêve de devenir un modèle à succès, ce qui coïncide avec Demi Rose.

Cependant, Kvikto a décidé de déménager plus tard à Los Angeles, car il ne voyait pas autant d’avenir à Miami, en Floride que dans la deuxième ville, peut-être qu’il n’est pas aussi reconnu dans le monde que Demi Rose, mais il a gagné une place dans la société grâce à son grands attributs avec lesquels elle est aujourd’hui comparée à Celia Lora.

La mannequin compte actuellement 11700000 followers sur son compte Instagram officiel, environ 1018 publications et ne suit que 164 comptes, bien qu’elle ait surpassé Celia Lora pour ses followers, il semble que je l’ai également fait grâce à ses charmes.

Anastasia est également connue sous le nom de “La Russe Kim Kardashian”, bien qu’elle ait elle-même affirmé que cela lui déplaît qu’ils l’appellent ainsi, car elle estime qu’il n’y a pas de comparaison entre les deux.

Quant aux mensurations de la mannequin mexicaine Celia Lora, elle compte déjà 7800000 followers, elle compte plus de 5000 posts au dessus d’Anastasia et suit également plus de 3000 comptes sur son Instagram officiel.

Les mesures des deux modèles sont une autre information que vous aimeriez probablement connaître:

Quant à Anastasia, le haut mesure 96 cm, sa taille 63 cm et ses hanches sont 108 cm. Il est probable que ces mesures puissent sembler un peu exagérées sur vos photos, c’est parce qu’étant probablement minces, ses courbes ressortent encore plus, jusqu’à présent, on ne sait pas exactement quelle est sa taille, cependant, venant de Russie sûrement pas ce sera moins de 1,75 cm.

Sur la dernière photo que le mannequin russe a publiée, elle apparaît vêtue d’un chemisier de couleur nude, avec un décolleté prononcé qui révèle ses charmes dans toute leur splendeur.

Contrairement à Anastasia, Celia Lora a des mensurations un peu plus petites, en haut elle mesure 95 cm, sa taille est de 65 cm et ses hanches mesurent environ 99 cm, alors que sa taille est exactement de 1 mètre 70 cm.

Les deux sont de grandes célébrités et personnalités d’Internet, mais Celia Lora de ce que nous avons vu a une grande variété de projets non seulement elle se consacre au mannequinat, mais elle est aussi une femme d’affaires prospère, une présentatrice de télévision et une personnalité publique ce dernier parce Papa Alex Lora est le chanteur principal du groupe de rock El Tri.

Grâce aux informations qu’elle a partagées sur son compte Instagram, Celia Lora fait la promotion d’un nouveau projet, ce sera une nouvelle émission de relity à laquelle elle participera, cela aura un format très intéressant pour certains utilisateurs car il se concentrera sur des situations paranormales.

Celia Lora sera pendant 10 jours d’autres influenceurs et ils pratiqueront des jeux ésotériques et paranormaux, sûrement le titre deviendra assez intéressant: “Barak The Experiment”, il y aura un total de six influenceurs, certains d’entre eux sont des auditeurs et d’autres pas, ce sera quelque chose d’intéressant voir et sûr que vous ne pouvez pas le manquer.

