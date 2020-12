Les charmes de Demi Rose ont brillé en portant cette tenue futuriste | INSTAGRAM

Encore une fois la belle britannique, Demi Rose a réussi à impressionner les utilisateurs des médias sociaux avec l’une de ses photographies cette fois à l’aide d’un ensemble futuriste avec laquelle vous pourriez chercher à imposer une nouvelle mode ou est-ce que vous suivez une tendance imposée par le Kardashian?

Ce raisonnement découle du fait que les internautes ont remarqué qu’il y a quelques jours le Kardashian Ils publiaient des photos avec ces types de tenues, donc cela aurait pu être inspiré ou avoir tellement aimé le style que Demi Rose a décidé de l’adopter.

Cependant, une question plus intéressante s’est immédiatement posée dès que la photo a été téléchargée, pourquoi n’avons-nous pas plus de photos de Demi Rose d’une manière qui convient davantage à Afrique?, soit en tant qu’explorateur, soit comme quelque chose de sauvage pour ne faire qu’un avec le vieux continent.

Il semble que Demi Rose ne soit pas tellement intéressée à continuer avec le sujet, mais à produire des photos qu’elle aime.En fait, elle a été trop occupée pour télécharger des photos, car presque à tout moment elle est dans une nouvelle aventure en voyageant à travers les villes. diverses villes du continent africain.

Ils réclament une séance plus intéressante et plus adaptée à la nature dans laquelle ils profitent de safaris et visitent les différentes cultures pour les connaître un peu plus en profondeur, mais il ne faut pas désespérer car ces images arrivent très bientôt.

Comme nous le savons, Demi Rose apprécie vraiment l’attention, alors elle était très heureuse de constater que sa photo a rapidement dépassé les 200 mille likes et accumulé des centaines de commentaires là où ils le font et expriment à quel point les fans l’aiment.

Sur la photo, on peut voir une Demi Rose très élégante avec un pantalon en vinyle brillant couleur melon et une blouse blanche ouverte dans le dos, ainsi que des lunettes de soleil qui donnaient à la jeune femme un air très mystérieux et surtout comme si elle en faisait partie d’un film futuriste.

Dans ses histoires Instagram, il ne s’est pas rapproché un peu plus de ses aventures, nous faisant savoir qu’il appréciait beaucoup l’Ouganda, une ville dans laquelle il se promenait récemment dans ses rues à la rencontre de ses habitants et surtout en observant les coutumes de cet endroit et comment c’est. ils gagnent leur vie, valorisant ainsi beaucoup plus la position très favorable dans laquelle ils se trouvent actuellement.

Comme on le sait, cette année n’a pas été la plus facile pour tout le monde et pour Demi Rose non plus car en fait elle pensait beaucoup plus voyager qu’elle ne le fait, mais elle a dû modifier un peu ses plans et prendre soin d’elle-même autant que possible, bien que pour le moment. il apprécie la beauté.

Ses fidèles adeptes espèrent que la jeune femme ne sera pas infectée ou n’aura aucun problème de santé en risquant de cette manière en sortant et surtout en vivant avec des personnes de différents endroits mais elle a assuré qu’elle prend bien soin d’elle-même, donc il n’y a rien à craindre .

