Reconnu comme l’un des plus grands influenceurs sur les réseaux sociaux Kim Kardashian a encore une fois choqué son fandom tout en montrant ses charmes en présentant sa nouvelle ligne de SKIMS, Il ne fait aucun doute qu’il trouve toujours un moyen d’attirer l’attention et bien qu’il ne veuille pas le faire de la même manière, il réussit à le faire car il est une célébrité non seulement dans les réseaux sociaux mais dans le show business et le monde du divertissement.

La sœur aînée de Kylie Jenner n’est pas seulement un joli visage, Kim Kardashian Elle est devenue une véritable femme d’affaires, tout au long de sa carrière, elle s’est aventurée dans le monde de la mode, des soins de la peau ainsi que du maquillage.

Entre ses sœurs Kim Kardashian Elle a été la première à tenter sa chance dans l’industrie, grâce à la popularité qu’elle a acquise au cours des 19 saisons que durait son émission “suivre les kardashians”, où les téléspectateurs pouvaient voir comment cela faisait partie de son quotidien, ce qu’elle vivait. famille, drames, romances et activités quotidiennes.

Avec le temps, le nom de Kim Kardashian a commencé à être connu dans le monde entier, compte actuellement 197 millions d’adeptes en Instagram Bien qu’il s’agisse d’un nombre immense d’adeptes, ce n’est pas la personnalité avec le plus grand nombre d’entre eux, cependant c’est considérable, grâce à son nombre de fans dans ladite application, toute publication commence immédiatement à avoir des millions de likes.

Pour cette raison, lorsqu’elle lance un nouveau produit sur le marché, la première chose que Kim Kardashian fait est de le publier sur Instagram, car elle parvient à avoir une réponse immédiate, comme elle l’a fait avec sa nouvelle ligne SKIMS, qu’elle a promue en image tout en portant ses charmes. .

Sur l’image, on peut la voir assise les jambes repliées en arrière, portant une de ses pièces, qui sont en fait deux, cela ressemble à un maillot de bain mais plus large, bien que ces bodys basiques soient parfaits à porter sous des vêtements serrés, ils aident à maintenir tout à sa place.

NOUVELLEMENT DÉPOSÉ: @SKIMS Body Basics. Donnez une nouvelle vie à votre tiroir supérieur avec des bases en coton frais et respirant. Achetez Body Basics maintenant dans 7 styles, 5 couleurs et tailles XXS – 4X sur SKIMS.COM et profitez de la livraison gratuite sur les commandes nationales de plus de 75 $ », a écrit Kim Kardashian.

Le succès de ses vêtements de base est qu’il se concentre non seulement sur leur élasticité, mais est une combinaison de plusieurs choses, parmi lesquelles nous trouvons qu’il existe plusieurs couleurs, de sorte qu’elles peuvent non seulement être adaptées à votre ton. cuir mais pourrait aussi être la combinaison parfaite pour un autre vêtement que vous portez, ce qui est également devenu très populaire est le fait qu’ils viennent dans différentes tailles, donc une femme de grande taille peut également les utiliser et avoir l’air spectaculaire comme ils durent assez bonne figure.

Kim Kardashian Elle trouve toujours un moyen d’attirer l’attention de ses fans, même si chacune de ses sœurs a également réussi à réussir seule, en particulier la plus jeune: Kendall et Kylie Jenner, en fait la sœur cadette du clan est partie, qui les a surpassées. à tous en termes de nombre de followers sur leurs réseaux sociaux.

Cependant, même avec cela, il est encore un peu compliqué pour eux de surmonter leur popularité, c’est pratiquement grâce à elle que la famille Kardashian Jenner a été reconnue dans le monde entier, alors sûrement dans de nombreuses années, nous continuerons à les connaître.

