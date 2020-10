Les charmes de Mia Khalifa sont visibles pour ses fans! | Instagram

La mannequin d’origine libanaise Mia Khalifa a une fois de plus partagé sa beauté capturée dans une photographie, dont ses charmes se démarquaient comme nous l’avons vu à maintes reprises, il est inévitable qu’ils ne se démarquent pas car ceux-ci sont extrêmement grands! .

Au fil des années, le nom de Mia khalifa Elle a été synonyme de beauté, de charmes de gros et même si beaucoup ne veulent pas encore l’accepter, même elle-même, son nom est fortement lié aux films pour adultes, cette industrie a ouvert les portes de la popularité qu’elle détient aujourd’hui.

La raison pour laquelle il a publié cette photo était avec plus d’un objectif, montrer non seulement sa beauté mais aussi un message qui lui avait été envoyé sur sa page Only fans.

Plusieurs internautes ont décidé de la critiquer car elle ouvrirait ce type de page comme de nombreuses autres célébrités l’ont fait, dans OnlyFans c’est le lieu où le contenu exclusif pour adultes est autorisé, affirmant qu’ils savaient déjà Mia khalifa sans aucun vêtement et qu’il était inutile de payer pour “la revoir une fois de plus”.

Cherchez les bénédictions pour vos péchés »était le message que mon calife a reçu,« cherchez les bénédictions de votre banque pour cette charge », fut la réponse donnée par le modèle.

Mia khalifa Elle a également été caractérisée comme une femme qui «ne se laisse aller» à aucun homme parce qu’il y a des années elle avait un passé quelque peu tortueux, c’est pourquoi elle a pris la décision de toujours être courageuse pour dire ce qu’elle pense et de ne se laisser intimider par personne.

Comme dans toute autre situation d’une célébrité ou d’une personnalité Internet, chanteuse, artiste etc. Il y aura toujours des commentaires positifs et négatifs dans ce cas, une partie des millions de Mia Khalifa la soutiennent dans toute décision qu’elle a prise, d’autres ont tendance à la critiquer, ils ne peuvent tout simplement pas trouver la raison pour laquelle elle est devenue si bouleversée si elle-même à cause de qu’il répète certains problèmes de son passé (montrant trop de peau), ce sont les critiques qu’il a eu le plus.

Sur la photo, elle apparaît assise sur le bord de son lit, elle ne voit pas grand-chose de sa silhouette, bien que le plus important selon ses fans, c’est que ses charmes furtivement à travers le décolleté de son chemisier beige. .

Le dimanche est le jour du glissement du Seigneur pour recevoir les bénédictions de mes Onlyfans », description qui accompagnait la photographie.

La veille de partager cette photo, elle a publié une vidéo IGTV où elle a invité ses followers à voter lors de ces élections, ce n’était pas comme n’importe quel discours qu’une autre grande célébrité comme elle a prononcée, si ce n’était pas quelque chose de vraiment divertissant car il fait d’une manière extrêmement coquette, il semble avoir été une parodie d’un film pour adultes se concentrant uniquement sur les élections.

Aujourd’hui, la personnalité Internet compte 21 millions 800000 abonnés sur Instagram et continue d’être populaire après six ans de sortie de l’industrie pour adultes.

En six ans, Mia Khalifa a changé son corps pourrait-on dire de manière drastique, elle a décidé de changer ses habitudes alimentaires et d’exercice aujourd’hui elle est extrêmement mince mais assez tonique, elle est fière de sa nouvelle silhouette et la montre quand elle en a l’occasion, elle se rend compte Il a continué à faire de l’exercice malgré la pandémie par vidéoconférence, il n’a apparemment pas négligé une seule journée de pratique.

La mannequin et femme d’affaires a environ 2000 publications sur son compte Instagram officiel, la plus récente qu’elle a faite en relation avec la situation au Liban, à certaines occasions elle a tendance à critiquer le gouvernement et la situation dans le pays.

