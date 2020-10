Dans ce qui a surpris les fans et les amateurs de paranormal, la star de Ghost Hunters, Brandon Alvis, a révélé dans une interview à un talk-show de radio Internet qu’A & E n’avait pas l’intention de ramener la série de téléréalité redémarrée. Apparaissant sur Midnight Society, Alvis a lâché la bombe le 12 octobre selon Ultimate Unxplained, et a annoncé la nouvelle samedi soir via ses réseaux sociaux.

Dans l’interview, le technicien paranormal a admis qu’il pensait que le réseau n’avait pas l’intention de faire revenir l’émission pour une autre saison. “Je ne pense pas, non, vraiment pas,” dit-il. “Je ne pense pas que ça va arriver. Je pense que c’est fini pour le moment. Dernières nouvelles des gens, dernières nouvelles – Ghost Hunters ne reviendra pas. Et voilà.”

Alvis continue à faire l’éloge de l’émission et de son équipe, en disant que c’était une “grande course” avec ses collègues enquêteurs. “Nous avons très bien fait [in the ratings], nous avons battu tout le monde sur Travel Channel, mais A&E et Travel Channel sont des réseaux totalement différents et des structures différentes et ainsi de suite. A&E avait des problèmes en lui-même avec les trucs de Live PD – c’est une toute autre histoire que je ne veux pas aborder. “

Alors qu’il dit que les fans peuvent “envoyer un e-mail à A&E et leur demander” la raison pour laquelle l’émission ne revient pas sur le réseau, il parle en éloge de son équipe et de tous ceux avec qui il a eu l’occasion de travailler. “Grant Wilson était incroyable. Tous ceux avec qui j’ai travaillé étaient fantastiques”, a déclaré Alvis. “Mais d’autres projets arrivent bientôt. Mustafa Gatollari et moi sommes très prêts à partir, vous en verrez bientôt plus de notre part, lui et moi.”

Ghost Hunters a été créé en 2004 sur le réseau SyFy et a duré 11 saisons. Avec Wilson et Jason Hawes, la série a servi de pionnier à l’ère de la télé-réalité paranormale. Produisant plus de 200 épisodes et 10 émissions spéciales, la série s’est terminée en 2016 mais a trouvé une nouvelle vie avec A&E l’été dernier. La reprise, avec une nouvelle distribution, a duré deux saisons sur le réseau pour un total de 20 épisodes entre le 21 août 2019 et le 27 mai 2020. L’émission a été produite par Pilgrim Media Group de Lionsgate avec Craig Piligian et Mike Nichols en tant que producteurs exécutifs, avec le chef d’équipe original de Ghost Hunters, Grant Wilson. Aux côtés de Wilson et Alvis, les deux ont été rejoints par d’autres enquêteurs, Daryl Marston, Kristen Luman, Gatollari, Brian Murray et Richel Stratton.

Dans une interview avec PopCulture.com l’année dernière parallèlement à notre couverture saisonnière complète, Wilson a révélé que l’émission était différente de sa première incarnation principalement à cause de ses fans. “Nous reconnaissons le fait que notre public est devenu plus intelligent”, a déclaré Wilson. “Ils sont en quelque sorte prêts à partir, que ce soit là ou non. Ils sont prêts à passer à l’étape suivante et donc, cette interprétation est beaucoup plus personnelle, beaucoup plus d’humanité.”