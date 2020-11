B

Les chefs d’entreprise et les organismes de l’industrie ont salué l’annonce de la chancelière selon laquelle le programme de congé sera prolongé jusqu’en mars – mais ont averti que les secteurs ont encore besoin d’une feuille de route à long terme plus claire de la part du gouvernement et d’un soutien supplémentaire.

Rishi Sunak a annoncé jeudi que le programme de rétention des emplois contre le coronavirus devait être prolongé jusqu’à la fin du mois de mars dans le but de «protéger des millions d’emplois» lors de la deuxième vague du coronavirus.

Le programme verra le Trésor payer 80% des salaires des employés en congé jusqu’à 2 500 £ par mois.

Il verra également un soutien supplémentaire pour les travailleurs indépendants augmenter jusqu’en janvier pour le voir couvrir 80% des bénéfices moyens jusqu’à 7 500 £.

On estime que le programme étendu pourrait coûter jusqu’à 100 milliards de livres sterling.

(

L’industrie de la musique live et des événements a été particulièrement touchée

/ .)

L’hôtelier Mark Fuller, qui est derrière l’hôtel Sanctum Soho, a déclaré au Standard que “l’extension de la permission a donné à notre industrie quelque chose à quoi s’accrocher”.

Il a déclaré: «Tout simplement si cela n’avait pas été fait, des millions auraient perdu leur emploi – des milliers rien qu’à Soho.

«Je cherchais à licencier 30 employés sans salaire. Maintenant, ils ont quelque chose.

«Nous continuerons à nous battre… nous nous releverons, nous épousseterons, réparerons nos baïonnettes et retournerons au combat pour survivre.»

L’industrie de la musique live a été particulièrement touchée par la pandémie. Les spectacles de masse et les concerts ont été annulés depuis mars, et le secteur a vu des licenciements massifs d’employés et de pigistes qui ont du mal à s’en sortir.

Greg Parmley, président de l’organisme de l’industrie, LIVE, a déclaré au Standard: «Ce sont des nouvelles vraiment positives, c’est formidable.

(

Les restaurants, bars et pubs ont vu le commerce s’améliorer au cours de l’été avant les restrictions de niveau 2 et un couvre-feu de 22 heures mis en place.

/ AP)

«C’est fantastique d’autant plus qu’il semble que vous pouvez réembaucher des personnes qui ont été licenciées depuis le 23 septembre, ce qui sera très bienvenu compte tenu du niveau de licenciements qui commencent à se produire [in the sector] dans la perspective de la fin du congé. ”

Mike Cherry, président de la Fédération des petites entreprises, a déclaré dans un communiqué qu ‘”à un moment de restrictions sans précédent, cela aidera les petits employeurs et les travailleurs indépendants à atténuer certains des dommages économiques”.

Mais d’autres organismes industriels et chefs d’entreprise ont averti que, bien que l’extension soit la bienvenue, un soutien et une clarté supplémentaires sont nécessaires.

Le directeur général des chambres de commerce britanniques, Adam Marshall, a déclaré dans un communiqué: «Ces changements rassurent considérablement les entreprises face à un hiver incertain, mais beaucoup souhaiteront, naturellement, que le gouvernement donne une vision plus claire de la voie à suivre.

“Le gouvernement doit définir des mesures à plus long terme au cours des 12 prochains mois pour donner aux entreprises plus de certitude et de confiance pour planifier de manière proactive, plutôt que de réagir aux changements de soutien d’une semaine à l’autre.”

Matt Grech-Smith, co-directeur général de Competitive Socializing, la société à l’origine du club de golf fou du centre de Londres, Swingers, était d’accord. Il a déclaré au Standard: “Le programme de congé prolongé sonne bien, mais sans une feuille de route pour l’accompagner, c’est un peu dénué de sens.”

La chancelière prolonge le programme de congé jusqu’en mars 2021

Marcos Fernandez, propriétaire de Iberica Restaurant Group et Arros QD, a déclaré au Standard: «Enfin, le chancelier apporte une certaine certitude aux entreprises. Maintenant, il serait bon d’avoir un autre préavis des futurs verrouillages.

Le chef Adam Handling, derrière le restaurant de Covent Garden, Frog, a accueilli favorablement le déménagement, disant au Standard que cela signifiait que “tout mon personnel peut garder un emploi”.

Mais l’entrepreneur a également averti que l’on ne sait pas combien de temps durera la contribution de 80% du Trésor – ou si elle diminuerait comme avec le schéma précédent.

Emma McClarkin, directrice générale de la British Beer & Pub Association, a déclaré que la chancelière avait “fourni une partie du soutien immédiat dont nous avons besoin”.

Cependant, elle a ajouté: “Nous avons également besoin d’un plan de relance à plus long terme pour notre secteur qui lui permette de jouer un rôle de premier plan dans la reprise sociale et économique.”

La Society of Independent Brewers a déclaré que l’organisation se joindrait à d’autres organismes professionnels de l’hôtellerie pour continuer “à faire campagne pour un ensemble complet de mesures de 6 mois pour les brasseries, les pubs et l’hôtellerie”.

Lockdown 2.0 commence en Angleterre

Michael Kill, directeur général de la Night Time Industries Association, a déclaré dans un communiqué qu’il se félicitait de cette décision, mais qualifiait l’annonce de “quelque peu tardive”.

Il a également averti que l’extension ne résout pas tous les problèmes auxquels les industries de nuit sont encore confrontées.

Il a déclaré: «Le programme de congés aidera absolument à préserver les emplois dans le secteur, mais le défi demeure, là où il y a encore un vide considérable en matière de soutien financier pour les entreprises de nuit, y aura-t-il des emplois à retrouver?

La nouvelle est venue après une semaine qui a vu une vague de licenciements dans le commerce de détail et l’hôtellerie, la douleur atteignant les secteurs de la ville, y compris les services bancaires et juridiques.

en relation

Sainsbury’s a annoncé jeudi qu’un bouleversement des magasins et d’Argos verrait plus de 3500 emplois à risque, tandis que le partenariat John Lewis a déclaré mercredi au personnel qu’il prévoyait de supprimer 1500 postes au siège dans le cadre de la réduction des coûts chez le détaillant.

Le géant bancaire Lloyds a déclaré cette semaine qu’il supprimerait 1 070 postes, principalement dans ses départements de transformation de groupe et de banque de détail. C’était la deuxième annonce de licenciement en deux mois pour la banque.

Les réductions contribuent aux plus de 200 000 pertes d’emplois potentielles annoncées dans les secteurs tels que la banque, l’hôtellerie, les voyages et la vente au détail depuis le début de la pandémie de Covid-19 en mars.

De nombreuses autres entreprises ont annoncé des licenciements en octobre alors que les entreprises finalisaient les processus de licenciement mis en place au cours des derniers mois, en prévision du programme de congés initial prenant fin le 31 octobre.