Les Chiefs de Kansas City ont ajouté une autre arme à leur attaque très puissante. Jeudi, les Chiefs ont signé le triple demi offensif All-Pro Le’Veon Bell pour un contrat d’un an, selon Adam Schefter d’ESPN. Cela vient peu de temps après la sortie de Bell par les Jets de New York.

Les Chiefs ont officiellement annoncé la nouvelle sur Twitter, et Bell s’est également rendu sur deux médias sociaux pour confirmer qu’il était maintenant chef. Le quart-arrière vedette Patrick Mahomes a vu le tweet de Bell et a écrit: “Bienvenue mon frère! Allons-y!” La prochaine étape pour Bell est qu’il passera par cinq jours de tests COVID-19 avant de pouvoir rejoindre l’équipe, selon les protocoles de la NFL. Cela signifie qu’il ne jouera pas lundi lorsque les Chiefs joueront les Bills de Buffalo.

Kansas City, #ChiefsKingdom, merci pour l’opportunité 🙏🏾 allons-y! pic.twitter.com/6aEY9GaoA7 – Le’Veon Bell (@LeVeonBell) 15 octobre 2020

ESPN a rapporté que Bell avait limité ses choix aux Chiefs, aux Miami Dolphins et aux Bills. Les Chiefs ont actuellement une fiche de 4-1 et sont considérés comme les favoris pour remporter à nouveau le Super Bowl. L’équipe a repêché Clyde Edwards-Helaire en avril et a également Darrel Williams, Darwin Thompson et DeAndre Washington comme porteur de ballon. Ils ont perdu le demi offensif Damien Williams avant le début de la saison, car il s’est retiré pour des raisons de COVID-19.

Les Jets ont libéré Bell après lui avoir signé un contrat de quatre ans la saison dernière. Bell était frustré de la façon dont il était utilisé en attaque et n’était jamais sur la même longueur d’onde avec l’entraîneur-chef Adam Gase qui était contre la signature de Bell depuis le début.

“Après avoir discuté avec Le’Veon et son agent et exploré les options commerciales potentielles au cours des deux derniers jours, nous avons décidé de libérer Le’Veon”, a déclaré le directeur général des Jets, Joe Douglas, dans un communiqué. “L’organisation Jets apprécie les efforts de Le’Veon pendant son séjour ici, et nous savons qu’il a travaillé dur pour apporter des contributions significatives à cette équipe. Nous pensons que cette décision est dans l’intérêt des deux parties et lui souhaitons un succès futur.”

Bell, 28 ans, a été repêché par les Steelers de Pittsburgh au deuxième tour en 2013. Il a atteint le Pro Bowl en 2014, 2016 et 2017 avec les Steelers et a également été sélectionné dans l’équipe All-Pro chacune de ces années. La meilleure saison de Bell a été en 2017 quand il s’est précipité pour 1291 verges et neuf touchés tout en enregistrant 85 réceptions pour 655 verges sur réception et deux scores. Il a été absent toute la saison 2018 en raison du différend contractuel avec les Steelers.