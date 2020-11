Le rugby a été durement touché par la pandémie de Covid-19, car les sources de revenus du sport sont fortement liées aux revenus de la journée pour le sport.

En conséquence, le rugby a reçu 135 millions de livres sterling du gouvernement, qui sera un mélange de prêts et de subventions.

La Premiership reçoit de ces 59 millions de livres sterling, dont une partie pourrait avoir cessé ses activités cet hiver sans un plan de sauvetage comme celui-ci.

Les 13 clubs membres de la Premiership – les 12 qui commencent la nouvelle saison ce week-end, plus les Sarrasins relégués – soumettront à la ligue des fonds, qui seront alloués en fonction des besoins.

Darren Childs, directeur général de la Premiership assiégée, a décrit la nouvelle comme “une bouée de sauvetage”.

“L’annulation des revenus de la journée a créé une énorme crise pour les clubs qui dépendent énormément de la vente de billets et de l’hospitalité pour être solvables”, a-t-il déclaré. “Nous avons travaillé en étroite collaboration avec le DCMS et la trésorerie sur notre proposition pour obtenir l’aide dont les clubs ont grand besoin afin de rester solvables. Je suis vraiment heureux que le gouvernement ait écouté notre soumission et déclare maintenant publiquement qu’il fournit ce soutien afin que nous puissions continuer à payer les salaires à court terme.

“Il y a plus de détails à venir, mais la priorité est de mettre l’argent entre les mains des clubs dès que possible afin que cette bouée de sauvetage que nous a donnée le gouvernement garde tous les clubs solvables pour nous permettre de traverser la saison.”

La Rugby Football Union a reçu 44 millions de livres sterling du gouvernement, le championnat – qui n’a pas encore de date de début pour sa nouvelle saison – obtenant 9 millions de livres sterling et les clubs en dessous du championnat 23 millions de livres sterling.

Le directeur général de la RFU, Bill Sweeney, a déclaré: «La RFU est très rassurée que le gouvernement reconnaisse les circonstances difficiles et les défis uniques auxquels est confrontée l’ensemble de la famille de la Fédération de rugby et nous sommes reconnaissants pour ce soutien et cette considération si nécessaires en plus des programmes initiaux qui ont été fournis.

«Nous continuerons à travailler avec le gouvernement sur les discussions de suivi détaillées afin de trouver le juste équilibre entre les prêts et les subventions pour les différents domaines du jeu et les modèles d’examen et de distribution.

«Cela reconnaît le rôle vital que joue le sport dans la santé de la nation et les bénévoles et les installations de rugby de tout le pays joueront un rôle crucial dans la réunification des communautés lorsque nous serons en mesure de le faire.