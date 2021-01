L

Les chefs de la santé d’ondon se sont engagés aujourd’hui à accélérer les vaccinations en ouvrant cette semaine jusqu’à 25 nouveaux centres dans la capitale, dont un site majeur à l’ombre du stade de Wembley.

Le nombre de centres devant atteindre 170 d’ici le week-end, le médecin le plus expérimenté de la capitale a exhorté les gens à se présenter «sans tarder» pour le coup quand ils sont appelés.

«Nous ajoutons de plus en plus de sites au fur et à mesure que les stocks de vaccins deviennent disponibles, et le personnel et les bénévoles font un effort supplémentaire pour vacciner ceux qui en ont le plus besoin», a déclaré le Dr Vin Diwakar, directeur médical du NHS à Londres.

Il a poursuivi: “ Tragiquement, plus d’un millier de Londoniens ont perdu la vie à Covid la semaine dernière, et près de la moitié des lits d’hôpitaux de la capitale traitent ceux atteints de coronavirus – il est donc vital que les gens obtiennent une protection contre ce virus dévastateur grâce à un coffre-fort vaccin efficace et bien testé.

«Alors que Londres se réunit pour offrir le plus grand programme de vaccination de notre histoire, nous avons besoin que les gens restent à la maison pour aider à sauver des vies.»

Des centres de vaccination géants ont ouvert la semaine dernière au centre ExCeL de Londres, dans les Docklands, et à l’hippodrome d’Epsom.

Le NHS de Londres a envoyé 43 000 invitations à plus de 80 ans la semaine dernière.

Les résidents des foyers de soins et ceux qui ne peuvent pas se rendre aux centres de vaccination, aux hôpitaux ou aux sites dirigés par un médecin généraliste sont piégés à domicile.