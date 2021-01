UNE

L’objectif de vacciner plus d’un million de Londoniens contre Covid d’ici le milieu du mois prochain a été révélé par les chefs de la santé aujourd’hui.

Ils ont admis que le plan était «ambitieux» mais ont déclaré qu’il réduirait de 65% les décès et les maladies dus au virus.

Il est arrivé que près de 500 Londoniens soient décédés avec Covid à Noël et que des centaines d’autres ont été admis à l’hôpital lundi.

Martin Machray, infirmier en chef régional conjoint et directeur des incidents Covid au NHS de Londres, a déclaré: «À la mi-février, nous devons – et nous le ferons – avoir vacciné avec la première dose plus d’un million de Londoniens.

Il a déclaré lors d’une audience de la mairie sur Covid aujourd’hui qu’ils appartiendraient à quatre catégories: les résidents âgés des maisons de retraite et leurs soignants, le personnel de santé et de soins, tous les Londoniens de plus de 70 ans et tous les Londoniens classés comme cliniquement extrêmement vulnérables.

M. Machray a déclaré: «C’est un objectif ambitieux pour Londres et à juste titre. Si nous pouvons fournir ce vaccin à ces quelque un million de Londoniens, nous réduirons les décès et les maladies de 65%. »

Les Londoniens ont été exhortés à se présenter pour le coup quand ils ont été appelés, les chefs de la santé admettant que ce serait un défi sans précédent de proposer le programme de vaccination à une population aussi importante et diversifiée.

Mais ils ont déclaré que les résidents ne devaient pas devenir complaisants à la lumière du déploiement et continuer à suivre les règles de distanciation sociale alors que le NHS de la capitale restait dans une «situation grave».

Les chefs de la santé publique continuent de se concentrer sur les tests communautaires ciblés et les «tests robustes» dans les milieux à haut risque tout en redoublant d’efforts pour convaincre les Londoniens de se faire vacciner.

Hier soir, 300 autres patients ont été admis dans les hôpitaux de Londres, portant le nombre de patients traités pour Covid à un nouveau record de 7799.

Les chiffres d’aujourd’hui se rapportent aux sept jours précédant le 1er janvier, mais pourraient par la suite être jugés bien pires en raison de la difficulté à enregistrer les décès pendant la période de Noël.

Les 492 décès représentent une augmentation par rapport aux 299 la semaine précédente et représentent plus du double des 241 signalés quinze jours plus tôt. Seul le Sud-Est a enregistré plus de décès à Noël, avec 523.

À Londres, il y a eu 408 «décès supplémentaires» – la différence entre les 1 159 décès signalés au cours de la semaine la plus récente et la moyenne pour la période de l’année de 751.

La majorité des patients hospitalisés à Londres avec Covid depuis le début de la pandémie appartenaient au groupe d’âge des 18 à 64 ans, mais ceux âgés de 85 ans et plus ont été touchés de manière disproportionnée.

Ce groupe d’âge a été 16 fois plus susceptible d’être hospitalisé que les adultes jeunes et d’âge moyen – un taux de 4 318 pour 100 000 par rapport à 271 pour 100 000 pour le groupe des 18 à 64 ans.

Les personnes âgées de 65 à 84 ans sont presque cinq fois plus susceptibles de se retrouver à l’hôpital avec Covid que les jeunes adultes.

Près de 1000 Londoniens ont été admis en soins intensifs au cours des quinze dernières semaines. Depuis septembre, l’âge moyen d’un patient Covid nécessitant des soins intensifs au Royaume-Uni a augmenté, passant de 58,8 ans dans la première vague à 60,2 ans.

Les taux les plus élevés de décès de Londoniens sont ceux de 90 ans et plus. Il n’y a pas eu d’augmentation détectable de la mortalité dans la deuxième ou troisième vague chez les Londoniens de moins de 50 ans.

Dans d’autres développements, une morgue temporaire est en cours de reconstruction pour faire face à l’augmentation du nombre de décès.

Les chefs du conseil ont confirmé que la capacité est en cours d’extension au crématorium Breakspear, à Ruislip. Lors de la première vague, il a été utilisé comme morgue de débordement pour 953 personnes.

Cependant, il n’y aurait aucun plan pour ouvrir d’autres installations temporaires, comme à Wanstead Flats, qui était un autre des six sites d’urgence créés l’année dernière.

Un porte-parole du groupe de gestion de la mortalité de Londres a déclaré: «Le site temporaire qui est en cours de préparation au Crématorium Breakspear est d’une taille similaire à celle du site 2020. À l’heure actuelle, il n’est pas prévu d’utiliser des sites temporaires supplémentaires dans la capitale. »

D’autres installations temporaires avaient été établies à Putney, Fulham, l’ExCeL Center et Upminster, mais ont été démantelées l’été dernier.

Le site de Wanstead Flats a été réensemencé d’arbustes et d’herbes en hommage à ceux qui sont morts de Covid.

Le syndicat TSSA a appelé à ce que les travailleurs des transports soient prioritaires pour le vaccin après que 57 travailleurs des transports de Londres ont été révélés décédés. Treize autres cheminots sont également décédés.

Manuel Cortes, secrétaire général de la TSSA, a déclaré: «Il est tout à fait juste que les groupes vulnérables et les travailleurs de la santé soient les premiers à se faire vacciner.

«Après cela, nous voulons voir le personnel de transport essentiel se faire vacciner.

«Qu’il s’agisse d’acheminer des travailleurs clés dans les hôpitaux et de transporter des fournitures vitales dans le pays, nos travailleurs clés du transport ont permis au pays de traverser la pandémie.