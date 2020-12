L

Les patrons de la vente au détail et des gymnases d’ondon ont appelé le gouvernement à une aide urgente alors que les entreprises sont confrontées à la perspective de longues périodes de fermeture sous les restrictions de niveau 4.

Les nouvelles restrictions les plus strictes – qui exigent la fermeture de tous les magasins non essentiels et des gymnases intérieurs – ont été mises en œuvre à Londres et dans le sud-est à la période la plus chargée de l’année pour le commerce de détail, et avant le boom traditionnel des inscriptions dans les gymnases en janvier.

Le patron de la New West End Company, Jace Tyrell, a appelé lundi à un gel de toutes les taxes professionnelles au niveau 4, avertissant que le centre commercial de Londres connaîtra une baisse de 2 milliards de livres sterling de ses ventes à Noël et qu’il est «très probable» de connaître une année de 80%. -une baisse annuelle des ventes d’ici mars.

Richard Burge, directeur général de la Chambre de commerce et d’industrie de Londres, a déclaré que le niveau 4 «est à nouveau verrouillé», le soutien devrait correspondre.

Le directeur général de Third Space, Colin Waggett, a supplié les ministres d’être «beaucoup plus ciblés qu’ils ne l’ont été en fournissant un soutien financier»

La créatrice de bijoux indépendante de Kentish Town, Jessica de Lotz, a averti que les indépendants «courent actuellement sur une ficelle» et que des centaines de personnes qui «sont le cœur battant de Londres» fermeront sans prolongation des vacances des tarifs d’affaires – qui se terminent actuellement le 31 mars .

Le directeur général de Third Space, Colin Waggett, dont le groupe compte 20000 membres répartis dans six gymnases de Londres, a déjà vu la société perdre des millions depuis mars.

Il a supplié les ministres d’être «beaucoup plus ciblés qu’ils ne l’ont été en apportant un soutien financier», tandis que Ollie Chipp – qui dirige le studio de spin statique à Nine Elms – a averti que de nombreux petits gymnases sont «susceptibles de disparaître» sous les restrictions de niveau 4 du nouveau année sans autre aide.

Les dernières restrictions signifient que 95 des 183 gymnases britanniques de The Gym Group sont désormais fermés.

Le directeur général, Richard Darwin, a déclaré au Standard qu’il était «déçu» par les gymnases forcés de fermer, car «les données que notre secteur produit régulièrement montrent que nous pouvons opérer de manière sécurisée par Covid».

Le secteur du fitness, qui a rouvert après le verrouillage le 2 décembre pour fermer dimanche, plaide depuis des mois pour un allégement de la TVA similaire à celui observé par les entreprises hôtelières.

Waggett, qui dirigeait auparavant la chaîne Fitness First, a également qualifié la capacité des entreprises encore en activité – comme les supermarchés – d’accéder à un allégement tarifaire alors que les gymnases fermés et obligés de devenir déficitaires ne peut pas, un «véritable scandale».

Le vice-président de la Fédération des petites entreprises, Martin McTague, a déclaré au Standard que le soutien aux petits détaillants, aux coiffeurs et aux entreprises de conditionnement physique «devrait inclure des subventions en espèces d’au moins 10000 £ chacune pour les personnes touchées, ainsi qu’une extension du gouvernement Covid existant. -19 régimes de soutien aussi longtemps que ces entreprises sont obligatoirement réduites ».