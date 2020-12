B

Les dirigeants du secteur privé ont accueilli avec prudence l’accord tant attendu sur un accord commercial post-Brexit, mais ont averti qu’il restait encore de nombreux obstacles à surmonter.

Jasmine Whitbread, directrice générale du groupe d’entreprises London First, a déclaré: «Il y aura des soupirs de soulagement tout autour du fait que le gouvernement a finalement fait ce qu’il avait l’intention de faire et a conclu un futur accord commercial avec l’UE.

«Avec un accord en place, les entreprises peuvent se concentrer sur la survie de la pandémie et la sauvegarde des emplois, sachant qu’elles ne seront pas soudainement coupées de notre plus grand partenaire commercial.»

Les entreprises veulent que la première priorité soit de s’assurer que les perturbations commerciales soient réduites au minimum lorsque la période de transition du Brexit se termine dans une semaine.

(

Les rues principales devraient éviter les retards dans les livraisons et les tarifs maintenant que l’accord est conclu

/ REUTERS)

Tony Danker, directeur général du groupe d’employeurs CBI, a déclaré: «Les entreprises étudieront immédiatement les détails, quand elles le pourront, pour comprendre les implications pour leurs entreprises, leurs clients et leurs clients, mais des conseils immédiats du gouvernement sont nécessaires dans tous les secteurs.

«Par-dessus tout, nous avons besoin d’une confirmation urgente des délais de grâce pour lisser le bord de la falaise sur tout, des données aux règles d’origine, et nous devons veiller à ce que les marchandises continuent à circuler à travers les frontières.

«Arrivant si tard dans la journée, il est vital que les deux parties prennent des mesures immédiates pour maintenir le commerce et les services en circulation.»

L’accord devrait garantir que les importations et les exportations de produits alimentaires, de médicaments et de pièces vitales pour des industries telles que la construction automobile, puissent circuler relativement librement au cours de la nouvelle année.

Cependant, cela dépendra de l’arriéré de camions causé par la fermeture temporaire de Douvres à la suite de la découverte de la nouvelle souche de Covid-19 en cours d’élimination.

Helen Dickinson, directrice générale du British Retail Consortium, a déclaré: «Les gouvernements du Royaume-Uni et de l’UE ont franchi une étape cruciale en concluant un accord à tarif zéro, au profit des clients de toute l’Europe. Ils doivent maintenant travailler à mettre en œuvre ce nouvel arrangement le plus rapidement possible, en veillant à ce qu’il n’y ait pas de tarifs dès le premier jour et en trouvant de nouvelles façons de réduire les contrôles et les formalités administratives que nous verrons à partir du 1er janvier. Le BRC et le reste du secteur de la vente au détail examineront les conditions de cet accord dans les prochains jours. »

(

Directeur général de la CBI Tony Darker

/ PA)

Richard Burge, directeur général de la Chambre de commerce et d’industrie de Londres, a déclaré: «Alors que certains changements depuis le 1er janvier ont été connus, d’autres ne l’ont pas été et les entreprises devront se frayer un chemin dans les détails de l’accord et déterminer où le terme réel les impacts du Brexit pourraient être pour eux, leurs chaînes d’approvisionnement et leurs clients.

«Il est important que la fonction publique réponde aussi rapidement et explique ce détail. Cependant, sur le terrain pour les entreprises, il y aura probablement encore des questions sans réponse et des détails opérationnels manquants.

«Les négociations qui se déroulent à cette fin de la journée n’ont pas aidé, alors j’espère que le gouvernement et l’UE seront ouverts d’esprit en ce qui concerne la collaboration pour amortir l’impact du changement de relation, dans la mesure du possible.

Mais les patrons de City ont averti qu’il y aurait probablement beaucoup d’incertitude et de volatilité dans les mois et les années à venir, alors que la Grande-Bretagne recherchait de nouveaux accords commerciaux avec des partenaires extérieurs à l’UE et finalisait des accords avec Bruxelles dans d’autres domaines tels que les servicesx.

Nigel Green, directeur général du groupe d’investissement de DeVere, a déclaré: «Bien que meilleur que rien, cet accord entre le Royaume-Uni et l’UE est mince et étroit. Il ne couvre que les biens, pas les services, qui représentent 80% de l’économie britannique – et même avec un accord pour les biens, il y aura des règles supplémentaires et des coûts supplémentaires. »

L’analyse du Trésor en 2018 suggérait que si un accord de libre-échange était beaucoup moins dommageable que de s’effondrer aux conditions de l’OMC, le PIB de la Grande-Bretagne était toujours susceptible d’être en retard de 6,7% sur 15 ans par rapport à ce qu’il serait si le Brexit n’avait jamais eu lieu.