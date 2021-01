L

Les chefs d’entreprise d’ondon sont à leur apogée depuis le sommet du krach financier, 60% s’attendant à ce que les perspectives économiques de la capitale se détériorent cette année.

Le premier jour ouvrable de la nouvelle année, les pessimistes sont trois fois plus nombreux que les optimistes parmi les patrons du secteur privé de Londres, selon un sondage respecté. La Chambre de commerce et d’industrie de Londres a interrogé plus de 500 cadres supérieurs. Trois sur cinq ont déclaré s’attendre à une détérioration des perspectives économiques de la capitale en 2021 et seulement 20% ont dit «s’améliorer». Interrogés sur la croissance économique du Royaume-Uni, 64% ont déclaré qu’elle empirerait et 21% s’amélioreraient.

Ce sont les évaluations de fin d’année les plus pessimistes depuis 2008, lorsque le système bancaire mondial était au bord de l’effondrement et que 76% des personnes interrogées pensaient que les choses allaient empirer.

Les résultats viennent après une année qui a vu la récession la plus profonde en 300 ans, qui a particulièrement frappé Londres en raison de l’absence de navetteurs et de touristes étrangers. Il a également été éclipsé par l’incertitude concernant les futures relations commerciales de la Grande-Bretagne avec Bruxelles qui ne se sont terminées qu’avec l’accord de la veille de Noël sur le Brexit.

Le directeur général de LCCI, Richard Burge, a déclaré: «Le verrouillage, les restrictions de niveau, les problèmes dans nos ports, l’absence de système de test et de traçabilité, le tourisme et les voyages d’affaires limités et le manque de clarté sur les implications du Brexit au niveau national sont tous des fin 2020, et tous reportés en 2021. Il n’est donc guère surprenant de voir les entreprises déprimées quant aux perspectives économiques de Londres et du Royaume-Uni pour l’année à venir.

en relation

«Au début de 2021, le gouvernement doit esquisser son plan de pré-vaccination. Nous devons savoir comment des tests de masse, un système de test et de traçabilité vraiment fonctionnel et les paiements d’isolement associés fourniront tous un environnement dans lequel l’économie de Londres pourra fonctionner en toute sécurité d’une manière qu’elle ne pourrait pas en 2020. »