Aujourd’hui, les chefs d’entreprise et les députés ont fait pression sur le gouvernement pour qu’il révèle le nouveau système de paliers au début de la semaine prochaine.

Les patrons ont averti qu’ils ne pouvaient pas se préparer au régime post-lock-out basé sur «des ragots et un avertissement de 24 heures».

Les députés ont appelé à «la clarté le plus tôt possible» afin que les entreprises, en particulier celles du secteur de l’hôtellerie, puissent décider si le nouveau système de paliers rendra leur réouverture financièrement viable.

Jasmine Whitbread, directrice générale du groupe d’entreprises London First, a déclaré: «Il est essentiel que les entreprises reçoivent le plus de préavis possible – au moins une semaine – pour connaître le niveau de restrictions auxquelles elles seront confrontées à la fin du verrouillage, et que les décisions sont fondées sur des preuves.

«La clarté est particulièrement importante pour les nombreuses entreprises du commerce de détail et de l’hôtellerie qui devraient s’attendre à une saison commerciale chargée.

«Cela devrait s’accompagner d’un grand effort pour rassurer les Londoniens sur la sécurité des transports en commun, de sorte que lorsque la capitale s’ouvre, elle s’ouvre au plus grand nombre.»

Jace Tyrrell, directeur général de New West End Company, a appelé à «un avis approprié de ce qui se passera après le verrouillage».

Il ajouta; «Vous ne pouvez pas gérer une entreprise sur les ragots et les avertissements 24 heures sur 24, ils ont juste besoin de savoir.»

Nadeem Lalani et Ravinder Bhogal du restaurant Marylebone Jikoni, ont appelé à «la clarté de la communication à l’avance», soulignant les difficultés des changements de «dernière minute» des restrictions, y compris pour les fournisseurs.

Le gouvernement est confronté à une décision difficile sur la manière de trouver le bon équilibre entre essayer de rouvrir l’économie autant que possible sans ouvrir la voie à une autre poussée de Covid-19 qui pourrait entraîner la nécessité d’un troisième verrouillage, ce qui aggraverait la misère. sur de nombreuses entreprises et des millions de personnes.

Les députés demandent également aux ministres de ne pas retarder l’annonce du nouveau système de paliers jusqu’aux jours précédant la levée du verrouillage.

Nickie Aiken, députée des villes de Londres et de Westminster, a déclaré: «Nous avons besoin de clarté le plus tôt possible afin que les restaurants, bars, pubs et cafés puissent décider si cela vaut la peine de rouvrir.

«Chaque jour où ils doivent attendre, la décision de rouvrir ou non devient plus aiguë.»

Le député conservateur Stephen Hammond, vice-président du groupe parlementaire multipartite sur les affaires dans un monde pandémique (Covid), a déclaré: «Le gouvernement devrait définir chaque niveau au début de la semaine prochaine, mais peut-être décider quel arrondissement entre dans quel niveau plus tard après avoir tout considéré. des preuves. »

Des recherches de la British Beer & Pub Association, du British Institute of Innkeeping et de UKHospitality ont révélé que 76% des opérateurs ont déclaré qu’ils ne seraient pas viables ou fonctionneraient à perte sous les restrictions de niveau 2, passant à 94% sous les restrictions de niveau 3. Ils ont appelé le gouvernement à adapter les restrictions de niveau actuelles en assouplissant l’interdiction de mélanger les ménages au niveau deux, parallèlement à une extension du couvre-feu de 22 heures.

Un porte-parole conjoint des trois organisations a déclaré: «Les preuves sont ici pour voir l’impact dévastateur et à long terme des restrictions du gouvernement sur les entreprises de l’hôtellerie et des pubs. Sans un changement d’approche et sans plus de soutien de la part du gouvernement, une grande partie de notre secteur pourrait disparaître d’ici un an – ce qui signifie que des entreprises et des emplois perdus et des lieux très appréciés fermés à jamais.