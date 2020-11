L

Les chefs d’établissement de premier plan ont aujourd’hui défié les appels des syndicats et ont averti que les écoles devaient rester ouvertes pendant un deuxième verrouillage pour éviter des «dommages irréparables» à l’éducation des enfants et à la santé mentale.

Ils ont déclaré que les cours de déménagement en ligne, comme ils l’étaient pendant la fermeture estivale, seraient particulièrement dommageables pour les enfants défavorisés.

L’avertissement fait suite à la commissaire aux enfants Anne Longfield qui a déclaré que ce serait un «désastre» s’ils devaient fermer lorsque le pays entre à nouveau en lock-out jeudi.

Bien que les écoles restent ouvertes, le deuxième verrouillage a jeté le doute sur les examens. Les commissions d’examen rédigeraient des simulations de papier GCSE de 90 minutes, que les étudiants passeraient au printemps et pourraient constituer la base des notes finales si les examens d’été n’avaient pas lieu.

Sir Daniel Moynihan, PDG de la Harris Federation, qui est la plus grande chaîne d’académies de Londres, a déclaré: «Les jeunes ont déjà perdu une grande partie de leur éducation et les enfants défavorisés ont été les plus touchés.

«Mis à part la perte d’éducation, il y a de plus en plus de preuves de problèmes de santé mentale et de protection de l’enfance sous verrouillage. La fermeture des écoles infligerait davantage de dommages, probablement irréparables, à ceux qui en ont le moins les moyens. »

Victoria Bingham, directrice du South Hampstead High School, a ajouté: «Les écoles peuvent être un lieu d’inspiration et de bonheur.

«Le verrouillage a été terrible pour la santé mentale des jeunes. Ils ont besoin que les écoles restent ouvertes. »

Le syndicat national de l’éducation a déclaré que plus de 150 000 enseignants et membres du personnel de soutien souhaitaient la fermeture des écoles pour tous les élèves, à l’exception des enfants des principaux travailleurs et des plus vulnérables.

Les syndicats ont averti que les garder ouverts conduirait à une nouvelle propagation du Covid-19.

Kevin Courtney, secrétaire général adjoint de la NEU, a déclaré: «Il ressort clairement des données que les écoles sont un moteur de transmission de virus.»

Mais le directeur exécutif de l’école des garçons de Fulham, Alun Ebenezer, a déclaré: «Ce serait dévastateur pour eux de fermer. Nous avons beaucoup de jeunes qui vivent dans la misère sociale. Les enfermer pendant quatre semaines n’est pas dans leur meilleur intérêt. »

Andy Buck, ancien directeur et PDG de la société de formation en éducation Leadership Matters, a fait valoir que les enseignants doivent être soutenus tout au long du verrouillage pour que les écoles restent ouvertes et que les élèves apprennent le programme.

«Tous les responsables avec lesquels je suis en contact comprennent l’importance de rester ouvertes dans les écoles», a-t-il déclaré.

«Les élèves, en particulier ceux issus de milieux défavorisés, ne peuvent se permettre de prendre encore plus de retard dans leurs études et le travail à domicile n’est absolument pas un substitut.

“Mais ne nous faisons aucune illusion, cela va être difficile à gérer pour les chefs, surtout lorsque certains enseignants et membres du personnel de soutien sont incapables d’aller travailler sans leur faute.”

Emma Pattison, directrice du lycée Croydon GDST, a déclaré que des investissements avaient été faits dans l’équipement pour assurer la sécurité des élèves et des enseignants.

«Nous avons bien réussi avec l’apprentissage à distance», a-t-elle ajouté. «Mais nous avons vraiment besoin [students] à l’école, en particulier pour les matières pratiques et avec des examens à venir. Nos élèves étaient si heureux d’être de retour après le verrouillage estival.

Le professeur Neil Ferguson, de l’Imperial College de Londres, a été interrogé sur Times Radio Breakfast s’il serait utile pour les écoles de fermer et a répondu: «D’un point de vue purement épidémiologique, il est clair que cela réduirait la transmission.

«Mais vous devez contrebalancer cela avec les torts causés par la fermeture des écoles, et c’est fondamentalement la raison pour laquelle nous avons des politiciens qui émettent ces jugements.»

Le président du comité spécial de l’éducation, Robert Halfon, a déclaré que Mme Longfield avait «tout à fait raison» que les enfants devaient continuer à apprendre.

Le député a tweeté: «Les fermetures d’écoles auraient un impact significatif sur l’éducation des élèves et leurs chances dans la vie.»

Le ministre des normes scolaires, Nick Gibb, a également déclaré: “il est essentiel que nous maintenions les écoles ouvertes pour protéger l’éducation et le bien-être des enfants.”

Les examens auront lieu l’été prochain “car ils constituent le moyen le plus juste et le plus précis de mesurer les résultats obtenus”, selon les dernières directives du gouvernement.

Mais le régulateur Ofqual a déclaré qu’il travaillait avec les commissions d’examen «pour envisager des options éventuelles d’urgence parallèlement à des mesures visant à maximiser la possibilité pour les enfants de passer des examens».