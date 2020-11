Q

Les chemises de PR porteront le logo de l’association caritative Young Gamers and Gamblers Education Trust (YGAM) ce week-end.

Cette décision intervient après que les sponsors des Rangers, Football Index, aient fait don de leur maillot pour promouvoir une organisation caritative pour la semaine Safer Gambling.

Football Index fera également un don de 5 000 £ au YGAM pour soutenir davantage son travail.

La Safer Gambling Week se déroulera du 19 au 25 novembre et QPR portera des chemises d’édition spéciale pour promouvoir YGAM pour leur match avec Watford ce samedi.

Nottingham Forest, qui est également sponsorisé par Football Index, arborera également des maillots spéciaux pour leur match avec Bournemouth le 24 novembre.

Le YGAM est un organisme de bienfaisance qui offre une formation et des ressources éducatives gratuites pour aider à prévenir les dommages liés au jeu chez les jeunes et les personnes vulnérables.

Football Index, le principal sponsor de maillot pour Nottingham Forest et QPR cette saison, espère que la nouvelle initiative aidera à déclencher une conversation sur le jeu plus sûr et aidera le YGAM à atteindre plus de fans de football.

Euan Inglis, directeur commercial de QPR, a déclaré: «Dans toutes nos discussions d’activation avec Football Index, les messages de jeu plus sûrs sont toujours au premier plan du contenu produit.

«Le don par Football Index de notre propriété devant le maillot à YGAM pour aider à promouvoir la Semaine du jeu plus sûr est une initiative que nous, en tant que club de football, soutenons pleinement et sommes ravis de soutenir.»