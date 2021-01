Les nouveaux arrivants à la Maison Blanche ont conquis le cœur de la nation.

Majestueux, adorables et juste un peu poilus par endroits, les Bidens se révèlent déjà extrêmement populaires à travers le monde. Nous faisons bien sûr référence à Major et Champ Biden, les bergers allemands qui cette semaine ont rejoint le président Joe et la Première Dame Jill au 1600 Pennsylvania Avenue.

Le Dr Jill Biden s’est rendu sur Instagram hier soir pour annoncer leur arrivée dimanche, avec une déclaration officielle confirmant que «Champ profite de son nouveau lit pour chien près de la cheminée, et Major adorait courir sur la pelouse sud.»

Heureusement pour les cabots présidentiels, ils n’ont pas à se fier aux déclarations officielles pour exprimer leurs réflexions à la Maison Blanche – Champ et Major ont été créés avec un compte Twitter et Instagram. Les adeptes auront un accès direct et non filtré aux activités de la Maison Blanche, de l’endroit le plus chaud de la cuisine aux arbres les plus lucratifs des écureuils du parc.

L’arrivée de Major et Champ est célébrée comme, après quatre ans de Trump sans animaux, elle marque la fin de la plus longue période à la résidence présidentielle sans animal de compagnie depuis le mandat de 1865-1869 du président A. Johnson – et même il a été rapporté pour divertir une famille de souris dans sa chambre de temps en temps (n’est-ce pas nous tous?).

Bien que l’ancien président Trump ait déclaré qu’il «n’avait pas le temps pour un chien», Major et Champ suivent les empreintes de pattes des chiens d’eau portugais des Obama, Bo et Sunny, le Labrador des Clinton, Buddy et le Bush’s Scottish Terriers, Miss Beazley et Barney.

Et bien que Champ soit issu d’un éleveur de berger allemand en 2008 après que M. Biden ait été élu vice-président, Major est le premier chien de sauvetage à vivre à la Maison Blanche après avoir été adopté en 2018 par la Delaware Humane Association.

La paire de chiens aurait même pu jouer un rôle dans la conquête des électeurs – en octobre, l’actuel président a tweeté: «Certains Américains célèbrent le #NationalCatDay, certains célèbrent le #NationalDogDay – le président Trump ne célèbre ni l’un ni l’autre. Cela en dit long. Il est temps de remettre un animal domestique à la Maison Blanche.

Alors maintenant qu’ils sont arrivés, que font Major et Champ? En plus de créer des mèmes et de publier des “ PawsReleases ”, ils ont, bien sûr, publié une gamme de produits pour collecter des fonds pour des organismes de bienfaisance pour les animaux à travers l’Amérique du Nord. Procurez-vous un masque, un t-shirt ou une tasse avec logo si vous voulez vraiment prêter serment d’allégeance aux États-Unis de Pawmerica… Je vais me laisser sortir.