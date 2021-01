W

hile Dry January semble aussi attrayant qu’une gifle au milieu du lockdown 3.0, Veganuary – son homologue à base de plantes – est décidément plus appétissant, en particulier en ce qui concerne la beauté.

Mais si couper du fromage semble être une tâche impossible, pouvons-nous plutôt vous suggérer d’introduire des marques de beauté à base de plantes dans votre routine? Aux côtés de la multitude de marques de beauté végétaliennes locales offrant des résultats vraiment brillants à notre porte, il existe un autre MVP du royaume de la beauté à base de plantes, et son nom est Summer Fridays.

Fondée en Amérique par les blogueurs beauté Marianna Hewitt et Lauren Gores, la ligne de soins esthétiquement épurée s’efforce de créer des produits efficaces à un prix accessible, de sorte que chaque jour ressemble à un vendredi d’été (l’indice est dans le nom!). Dire que tous ses produits sont littéralement un soin du visage dans une bouteille est, franchement, un euphémisme, pour chaque membre de la gamme Summer Fridays est un sérieux brillant (en particulier son masque Jet Lag culte et rempli de céramide, qui était le premier lancement de la marque en 2018).

Le dernier ajout au pack? Sa première incursion dans le domaine des hydratants. Bien nommée Cloud Dew Gel Cream Hydratant sans huile, la crème est pleine à ras bord de trois types différents d’acide hyaluronique et est une “ pluie d’été pour les peaux assoiffées ”.

Mais quand vous avez toujours l’air aussi bon que Hewitt, nous voulons en savoir plus. Comment obtient-elle sa peau si éclatante? Que porte-t-elle à la FMH? Vous savez, toutes les questions importantes. Ce sont ses réponses (vous pouvez nous remercier plus tard).

À quoi ressemble 2021 en ce moment pour vous?

(Vendredis d’été)

Jusqu’à présent, cela ressemble assez à l’année dernière car je continue à travailler à domicile. Je suis très reconnaissant pour la technologie qui a permis à notre équipe de Summer Fridays de travailler ensemble à distance et pour moi de rester connecté à ma communauté en ligne via mes canaux sociaux.

Avez-vous des résolutions pour le nouvel an?

Je me suis fixé quelques intentions pour l’année et des mots qui avaient un sens pour moi. L’un d’eux est d’être présent – je veux être présent et profiter du moment.

Quels ont été vos cinq basiques de garde-robe que vous portiez pendant que WFH?

J’ai été très confortable et décontracté toute l’année. Je porte des pantalons de survêtement ou des leggings tous les jours. Ensuite, je l’associe à un haut adapté au zoom pour tous les appels vidéo que j’ai. Pour les chaussures, je porte des pantoufles ou des baskets pour les entraînements à la maison ou les promenades à l’extérieur. J’ai vraiment simplifié ma garde-robe!

Quelle est votre routine de soin?

(Vendredis d’été)

Le soir, je nettoie à nouveau ma peau, je fais un suivi avec la solution exfoliante Soft Reset AHA et j’utilise du rétinol dans ma routine de soin du soir un soir sur deux. Après cela, j’hydrate et ajoute quelques gouttes d’huile pour le visage, c’est une folie, mais j’adore l’huile pour le visage d’Augustinus Bader.

Comment intégrez-vous du temps pour vous-même dans votre emploi du temps?

J’ai une routine matinale que je n’ai jamais eue avant la pandémie parce que je voyageais souvent ou que je me dépêchais de sortir. Cela a été très utile pour me préparer à une journée productive de commencer lentement ma matinée. Je médite, fais ma routine de soin du matin et j’écris dans mon journal de gratitude avant de me lancer dans le travail.

Quel est le seul objet sans lequel vous ne pouvez pas vivre?

(Vendredis d’été)

Quel a été votre achat pandémique sans culpabilité préféré?

Une friteuse à air! Je ne suis certes pas un grand chef, mais je peux mettre presque tout dans la friteuse à air et cela s’avère génial.

Quel est le produit de beauté que vous souhaiteriez que plus de gens connaissent?

Ce n’est pas un produit, mais c’est une partie importante de votre routine beauté et c’est la façon dont les aliments que vous mangez et votre intestin sont liés aux soins de la peau. Quand je mange bien et que je bois beaucoup d’eau, ma peau est à son meilleur! J’ai adopté une approche plus holistique des soins de la peau et de la beauté et la façon dont je mange se manifeste vraiment dans ma peau, mes cheveux et mes ongles.